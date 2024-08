Marcha multisectorial en El Impenetrable insiste en sus reclamos

Las comunidades wichí, qom, y criollas de El Impenetrable, junto a otros sectores de la región, hacen un llamado “a toda la comunidad del Chaco y de la Argentina para compartir la situación crítica en la que se encuentran y la lucha que han emprendido”.

El pasado 9 de agosto, más de 2.000 personas de estos pueblos y comunidades se unen en esta marcha de pueblos originarios, campesinos pobres y habitantes de El Impenetrable chaqueño.

Esta marcha culmina en un acampe en el portal de El Impenetrable, en la ciudad de Castelli, en el que se congregan para reclamar por derechos esenciales.

El acampe, que ya lleva seis días, une dos columnas provenientes de Miraflores y Bermejito, sin cortes de ruta. Estas comunidades aún no han recibido ninguna respuesta concreta por parte del gobierno nacional o provincial.

Entre las demandas presentadas se encuentran la atención urgente a la crisis alimentaria, de salud y de vivienda que afecta a la zona, así como la provisión de agua potable y recursos médicos para combatir enfermedades como la tuberculosis y el Chagas, que están en alarmante crecimiento en la región.

Cabe destacar que el próximo sábado, una delegación del acampe participará en el 16° Encuentro Nacional de Pueblos Originarios, donde más de 30 pueblos de todo el país se reunirán en Napalpí para conmemorar los 100 años de la Masacre ocurrida en ese lugar. En este Encuentro, se discutirá la continuidad de la protesta y se buscará ampliar el acampe con delegaciones de toda la provincia dispuestas a sumarse a esta causa.

"Estamos enfrentando un genocidio silencioso en El Impenetrable, donde no hay alimentos, no hay salud, no hay enfermeros, no hay ambulancias,", plantea un representante del acampe. "A pesar del tiempo transcurrido, el acampe sigue firme y organizado, y estamos más fortalecidos que nunca."

Las comunidades llaman a la solidaridad de todo el pueblo chaqueño y de la Argentina, con la esperanza de que su reclamo inspire a otros “a enfrentar la profunda crisis que afecta a todo el país, producto de las políticas actuales del gobierno nacional”.

Trasciende que posiblemente este viernes se inicien las conversaciones con funcionarios del gobierno.