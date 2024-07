La reunión inicia a las 14 horas, con la presencia de los sindicatos docentes Siceach, Atech; Sech y Adoch, Atech. El Gobierno provincial está representado por el secretario Coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez; el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam y la subsecretaria de Trabajo, María Noel Ibarra.

Al finalizar la reunión, la secretaria general del sindicato docente Siceach, Alicia Torres, en declaraciones a Chaco On Line, expresa: “Comentarles que se pone en valor la continuidad de la cláusula gatillo. En esta oportunidad, se va a cobrar con el sueldo del mes de julio en el mes de agosto el 18,6 %, es un paso estamos trabajando para poder proyectar un poco más con respecto al bolsillo del docente, lo que en este momento nos refleja con una respuesta de que todavía no es posible y que solamente se puede cumplir con la cláusula gatillo que está vinculado al índice inflacionario, y como segundo punto, también comunicar a los directivos que estaban preocupados porque sus proveedores no recibían el dinero de los comedores, comentarles que a partir de agosto se estará reactivando el pago de acuerdo al seguimiento de cada comedor y escuela”.

Más adelante, Torres acota: “Queríamos una propuesta diferente y también las autoridades nos mencionaron que ellos están recibiendo y han perdido un 20 por ciento de la coparticipación a nivel nacional, y eso hace implica que no puedan aportar más para cada sector”.