Marcharán este miércoles 26 en el Obelisco, por la aparición de Loan

La marcha es organizada por Nélson González, referente de la ong "Pies Descalzos" con el acompañamiento de la ong “Ponete la capa”, organización en contra del maltrato infantil.

Nelson González es oriundo de la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes, quien comparte con La Revista del Chaco su pesar por la desaparición del menor Loan hace 12 días.

González vive en Buenos Aires, pero no deja de visitar su pueblo y de paso acercar ropas o calzados para ayudar. ”Todas mis vacaciones todos los feriado los hago en la 9 de Julio y cuando voy para descansar caigo en el pueblo y me encuentro con esta noticia que hasta el día de hoy no duermo bien estoy enojada triste. Nosotros nos criamos ahí y encontrarte que el pueblo se empieza a poner en esta situación”, lamenta.







“Cuando voy siempre llevo ropas, porque realizo trabajo social y la gente me tiene a mi como un referente del pueblo que vivo en Buenos Aires”, comparte.

Luego, relata cómo se entera de lo sucedido. “Lo primero que hizo José el papá de Loan que lo conozco desde siempre, me dijo esto es lo que pasa y ya había gente en el campo buscando cuando yo llegué. La gente me decía Néstor hay que ir al campo a buscarlo a Loan y entonces nos comunicamos todos por teléfono. Después se armó, un ejército de gendarmería que abarcaba 25 cuadras del pueblito, con policías y militares”.

“Lo primero que hizo la gente fue buscar al intendente para pedirle una mano y le decía cómo puede ser que se pierda un chico que estaba en el pueblo”, rememora.

Con impotencia considera que “Loan tiene que estar con su madre en nuestro pueblo como nosotros que pasamos nuestra niñez, libres yendo a la plaza, a pescar, a las lagunas, andar con la gomera. El pueblo es así vos te vas y dejas el auto abierto las puertas no tienen rejas una libertad que teníamos ahí, necesitamos que la Justicia que gobierna cuiden a los chiquitos, porque si hay políticas se arregla fácil eso. Todo un pueblo está triste triste cambió eso, nadie tiene fe ni confianza”.

Dice González que "es la primera vez que sucede esto, yo con 43 años nunca escuché esto”.

Invita sumarse a la marcha que tendrá lugar en el Obelisco. ”Vamos a estar con una bandera pidiendo justicia y aparición de Loan, correntinos de la 9 de Julio, los correntinos que vivimos en CABA”.

Mónica Carolina Báez

Fuente: La Revista del Chaco (https://larevistadelchaco.com.ar/contenido/6341/marcharan-este-miercoles-26-en-el-obelisco-por-la-aparicion-de-loan)