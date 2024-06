Campaña de vacunación gratuita en la peatonal

Tanto este lunes como el viernes 28 de junio, de 8.30 a 12.30 hs, y el jueves 27 por la tarde de 16.00 a 19.30 horas en la peatonal de Resistencia, habrá una posta de vacunación gratuita para prevenir enfermedades como la gripe, fiebre amarilla o el Covid.

Vacunadores llevan a cabo esta campaña sobre peatonal Perón, casi avenida Alberdi. La iniciativa la lleva adelante el Ministerio de Salud Pública provincial, acompañado por la Municipalidad de la capital chaqueña.

Walter Alfonzo, vecino que recibiera la vacuna antigripal, comenta: “Aproveché que pasaba por acá pero en realidad me había enterado por los medios, me acerqué, pregunté y me voy vacunado”.

“Hay que prevenir las enfermedades, esta campaña es muy importante, la recomiendo”, apunta.

Una visión similar es la que ofrece Mirta González, nacida en Resistencia pero de visita en esta ciudad ya que vive actualmente en Rosario.

“Estoy visitando a mi hermano, paseando por el centro y me encuentro con esta posta de vacunación”, aporta.

“Quiero destacar la sensibilidad de los enfermeros que me preguntaron si quería vacunarme, por mi edad en Rosario no puedo hacerlo en un medio público, tengo que comprar, por eso agradezco esta iniciativa al Municipio y a la Provincia”, adjunta su mirada.

Mientras, el secretario municipal de Desarrollo Humano, Pablo Mujica, señala que “es necesario avanzar urgente con la vacunación por los nuevos casos de gripe que aparecen”.

Valora la importancia “de retomar los cuidados en los espacios cerrados y también continuar con esta campaña antigripal y de otras vacunas de calendario que lo hacemos en los espacios verdes y en las actividades que organiza el Municipio en la ciudad”.