Tarifa de la luz: Piden medidas urgentes de protección a los usuarios

“Frente al aumento desmedido y desproporcionado de la tarifa de la energía eléctrica, por decisiones del gobierno nacional pocos claras que plantean por un lado una recategorización de usuarios y una reducción drástica de subsidios, que implican la implementación de nuevos y extraordinarios aumentos, La Defensoría del Pueblo solicitó al Poder Ejecutivo Provincial una serie de medidas para proteger a los usuarios chaqueños”, señalan desde la Defensoría del Pueblo chaqueño.

El alto costo de la energía eléctrica ha impactado gravemente en la economía de muchas familias chaqueñas, dificultando el acceso a un servicio esencial para la vida diaria y el bienestar general. Esta situación se agrava en el contexto de la actual crisis económica, que ha reducido significativamente la capacidad de pago de los ciudadanos, incrementando el riesgo de cortes de suministro que afectan directamente su calidad de vida.

“Entendemos que este aumento disparatado y exhorbitante, contrario a los criterios de gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad, no corresponden a Secheep, pero sin embargo se traslada a los usuarios chaqueños estas medidas tomadas desde la Secretaría de Energía de Nación que no tienen en cuenta la realidad de nuestra provincia y sus ciudadanos”, manifiesta Bernardo Voloj.

Frente a la preocupación creciente de los usuarios se han pedido se adopten las siguientes medidas:

● Revisión de las boletas de los periodos de abril y mayo que en muchos casos triplica al del periodo anterior.

● La implementación de una tarifa social provincial más amplia que la existente, incrementando los kilovatios-hora (kWh) subsidiados y ampliando el universo de beneficiarios.

● La creación de un sistema provincial de segmentación para determinar con mayor precisión los usuarios que requieran una mayor cobertura de beneficios para afrontar los costos de la energía eléctrica.

● La realización de campañas urgentes y masivas sobre el uso racional y eficiente de la energía.

● Se arbitren las medidas necesarias para postergar los avisos de corte de servicio, extendiendo el plazo de treinta días a sesenta días, e instando a que los cortes se realicen únicamente con dos facturas impagas, no con una, considerando los recientes incrementos en las tarifas.

● Se respete el beneficio para los clubes deportivos y entidades civiles, asegurando que estas instituciones puedan continuar sus actividades sin verse excesivamente afectadas por los costos de la energía eléctrica.

● No se haga el corte de servicio a las personas electrodependientes bajo ninguna circunstancia

“ Reconocemos acciones como el control de las conexiones ilegales y las medidas paliativas que se vienen tomando en la provincia como las facilidades de pago que Secheep ofrece, pero entendemos que la compleja situación económica amerita respuestas mucho más flexibles y adecuadas con la capacidad financiera y patrimonial de los usuarios y usuarias del servicio de energía eléctrica del Chaco. El acceso a la energía eléctrica no es un lujo, es un derecho humano fundamental reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde estableció que los aumentos tarifarios no pueden ser confiscatorios ni afectar el derecho a la vivienda digna ni el acceso a los servicios esenciales. A la hora de tomar decisiones sobre las tarifas en servicios esenciales hay que tener en cuenta la delicada situación económica de gran parte de la población, sobre todo en un marco de creciente endeudamiento e incumplimiento de los planes de pago.” señalo Voloj



Si las personas tienen dudas sobre el valor de su factura, quiere inscribirse para mantener su subsidio y recategorizarse y no sabe hacerlo o necesita mayor información técnica, puede acercarse a la Defensoría del Pueblo del Chaco para asesorarse y ver su situación particular.