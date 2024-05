Chaco Paste Up exhibe en ArteCo

Chaco Paste Up estará presente en 6º Edición de la Feria de Arte Contemporáneo ArteCo, en la ciudad de Corrientes. El evento se llevará a cabo del 23 al 26 de mayo, de 15 a 22 horas, en el Puerto de la ciudad de Corrientes, entre la Avenida Juan T. Vera y calle Mendoza. En la oportunidad, los artistas de Chaco Paste Up, Juan Britos y Romina Centurión realizarán un mural participativo de grandes dimensiones sobre las paredes del predio durante el tiempo que dure la feria, por lo que invitan a todos los visitantes a la muestra a llevar sus dibujos e impresiones.

Desde el año 2.021, que Chaco Paste Up viene realizando murales en la vía pública no sólo en Resistencia, sino también en otras provincias de la Argentina, como así también en países como Uruguay, Paraguay y Perú. Chaco Paste Up es una expresión de arte callejero sustentada en cuatro elementos básicos: papel, pegamento, muro y la técnica de ilustración propia del artista.

“Estamos felices de haber sido seleccionados para participar de esta muestra en donde el arte callejero antes no era tenido en cuenta”, indica Centurión.

Los artistas afirman que el público tendrá la oportunidad de conocer el desarrollo de la técnica que es tendencia en el arte urbano en todo el mundo. Asimismo, anticipan que se realizará un mural participativo junto a los visitantes de la feria.

“Todos aquellos que quieran dejar plasmado sus dibujos en el mural podrán acercarnos durante el tiempo que dure la muestra para poder formar parte de la actividad”, subrayan los artistas, que invitan a visitar la muestra una de las más importantes de la región.