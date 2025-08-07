Romy. Cent transforma parada ferroviaria de Hernandarias y Moreno

“Gracias a la autorización de una de las referentes del Sindicato de la Unión Ferroviaria, Elisa Gonzáles pude intervenir el muro de esta casilla que pertenece a los dueños de las vías del tren que son el Belgrano Cargas dándole un poco de vida y color”, relata la artista.

Con pinceladas que se pegan en los muros, Centurión – más conocida como Romy.cent- es una artista emergente, una militante del arte como herramienta de transformación social, una creadora que entiende el espacio urbano como un lienzo colectivo.

Con su impronta busca expandir su arte por la ciudad, tal es así, que el próximo proyecto será en otra casilla ferroviaria, ubicada en las avenidas Las Heras y Rodríguez Peña. Así lo anticipa Romy. Cent.

Con su proyecto Paste-Up Chaco, Centurión participa de la Feria Internacional de Arte A362 (2023), de la Muestra colectiva 8M en la Galería de Arte Carmen Tenerani, de la Feria ArteCo en Corrientes (2023-2024), y es parte de la Bienal de Cultura del Chaco (2024), entre otras intervenciones que hablan de una artista que camina y transforma cada lugar que pisa. Desde Villa Morra en Asunción del Paraguay hasta el Bar Tatu de Colonia Benítez, desde Corrientes Capital, en la Muestra Río Turbio, hasta las paredes de la Cervecería De Castillo y Tiempo bar en Resistencia Chaco. Sus obras laten al ritmo de los territorios.