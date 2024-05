Fesich Sitech Castelli: "Mas de 17 mil docentes dependen de la decisión de Zdero"

Desde la entidad gremial Fesich Sitech Castelli salen a evidenciar que “más de 17.318 altas se encuentran sin aprobar, es decir que estos docentes dependen de la decisión del Gobernador Zdero para poder cobrar sus sueldos”.

“A Zdero le falta empatía y los valores que tanto predica”

Acota el representante sindical que “la empatía y los valores que tanto predica, pero no los practica, afecta a este grupo importante de docentes que confiaron en Zdero y resultan ser víctimas de sus discursos marketineros”.

“La ministra Naidenoff cree que descubrió el agujero al mate”

Asimismo dice Kuris que “la ministra Naidenoff cree que descubrió el agujero al mate al pretender poner en funcionamiento el Programa para que los alumnos puedan leer con fluidez y tener comprensión lectora. No se preocupe ministra que los hijos de los docentes leen con fluidez cada código que figura en el recibo de sueldo de sus padres y comprenden perfectamente lo que leen, sabiendo que bajo estas condiciones jamás saldrán de la indigencia y pobreza extrema”.

“Gobernador Zdero en campaña decía que al kirchnerismo le gustaban tanto los pobres que los multiplicaba, en su gobierno pasa lo mismo”

Finalmente, Damián Kuris subraya que “recuerda al actual Gobernador en campaña cuando decía que al kirchnerismo le gustaban tanto los pobres que los multiplicaba y ahora él tan solo unos pocos meses llevo a la indigencia y la pobreza a niveles exponenciales. Señor Zdero no hay nada más fácil que decir palabras, pero no hay nada más difícil que ponerlas en práctica día tras día. Solo le pedimos que cumpla su palabra y no solo autorice que le paguen el sueldo a los más de 17.318 docentes, sino también que ponga en vigencia la cláusula gatillo mensual, excelente proyecto de su autoría”.