Fesich Sitech Castelli: El programa “Somos fluidez lectora” "está condenado al fracaso"

Desde la entidad gremial Fesich Sitech Castelli anticipan que “el programa ‘Somos Fluidez Lectora’ está condenado al fracaso” y su representante Damián Kuris fundamenta esta posición expresando “hasta el nombre que le pusieron al programa le juega en contra no solo porque la fluidez no garantiza comprensión lectora, sino porque los docentes involucrados solamente se enteraron por los medios periodísticos de que los días 7 y 8 de mayo deberían realizar el muestro”.

“Asombra la improvisación y el desconocimiento absoluto de cómo llevar a la práctica un programa de tamaña envergadura”

Dice además que “los docentes no conocen muy bien el método con el que van a trabajar, ni el cuestionario que van a utilizar para la evaluación, viendo con asombro la improvisación y el desconocimiento absoluto de cómo llevar a la práctica un Programa de tamaña envergadura, porque no todos tuvieron la posibilidad de participar de las reuniones virtuales donde daban detalles del mismo”. Agregó Kuris que “durante nuestros largos años de desempeño en la docencia, hemos visto muchas iniciativas de estas características que no dieron los resultados esperados por haber sido diseñadas detrás de un escritorio y con desconocimiento de las desigualdades que existen en el territorio chaqueño”.

La maratón de lectura provoca molestias entre los educadores y una de ella es la solicitud de grabar la actividad con sus teléfonos personales y luego subir a la Plataforma Ele”

Asimismo, el sindicalista señala que “esta maratón de lectura está provocando diversas molestias entre los educadores y una de ella es la solicitud de grabar la actividad con sus teléfonos personales y luego subir a la plataforma ELE, utilizando su propio servicio de internet y consumo de datos, olvidándose la ministra de Educación que ya no les pagan el rubro Conectividad”.

“Docentes lamentablemente fueron ignorados”

Finalmente, el secretario gremial Damián Kuris, subraya que “los docentes, los que están frente al aula, los que conocen los problemas reales, los que a pesar de las dificultades siempre invierten en su actualización, lamentablemente fueron ignorados. Esto es una muestra más de cómo el sistema es un obstáculo para que los docentes y alumnos reviertan los resultados negativos que tanto nos duele. Ellos están deseosos de salir de la frustración, pero el sistema se los impide”.