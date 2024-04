Fesich Sitech Castelli: “Debemos tener memoria y exigir a Zdero cumplir con sus compromisos”

El secretario gremial de Fesich Sitech Castelli, Damián Kuris. reflexiona sobre la situación de los trabajadores del sector educativo. En tal sentido, dice que “debemos tener memoria y exigir al Gobernador Leandro Zdero el cumplimiento de sus compromisos, desde que era diputado provincial y hasta los realizados en campaña electoral”. El gremialista recuerda que Zdero en su condición de diputado expresaba “el anuncio de aumento salarial, dado en su momento, hoy es insuficiente para los docentes. No solamente dan clases, corrigen trabajos, toman previas, gastan de su bolsillo para la conectividad y responden consultas de sus alumnos, sino que trabajan el triple de su tiempo y viven en la incertidumbre económica, ante un Estado ausente que no acompaña con recursos el esfuerzo docente. Es una situación insostenible y un pueblo sin educación no podrá desarrollarse ni progresar en el tiempo”.

“Zdero gobernador, pareciera que hoy se le olvido esas falsas preocupaciones”

A su vez, Kuris también rememora “cuando Zdero decía ‘pareciera que al negar y al no atender el reclamo de los docentes la situación pasaría inadvertida’. Sin embargo, la educación debería ser un tema de agenda todos los días y lograr fortalecerlo. Pero hoy, en su condición de Gobernador, pareciera que hoy se le olvidó esas falsas preocupaciones, con el agravante de que avala en silencio las injustas persecuciones que se vienen concretando desde el Ministerio de Educación”.

“Zdero expresaba ‘soy autor de la cláusula gatillo’”

Cláusula gatillo en cuanto al tan polémico tema de la actualización de la cláusula gatillo, Damián Kuris recuerda la entrevista realizada en una radio de Resistencia días antes de las elecciones donde el candidato a Gobernador, Leandro Zdero expresaba “soy autor de la cláusula gatillo. Nuestro objetivo es adecuar la cláusula porque está desfasada. Vamos a realizar la actualización mensual y necesitamos ordenar el sistema educativo”. Asimismo el representante gremial menciona cuando Zdero planteaba “la necesidad de dignificar el salario de los docentes chaqueños y también se preocupaba por la situación de los docentes sin cargo”.

“Zdero nos mentía a los docentes cuando era diputado, en campaña electoral y ahora como gobernador”

“Pero todo quedó en el pasado”. Finalmente el dirigente gremial de Fesich Sitech Castelli, Damián Kuris remarca: “Zdero nos mentía a los docentes cuando era diputado, en campaña electoral y ahora como Gobernador. Es hora de que exijamos que honre sus palabras y cumpla cada uno de los compromisos asumidos para que de una vez por todo el trabajador de la educación salga de la indigencia y la pobreza extrema. Como decía Mariano Moreno: el pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal”.