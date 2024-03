Legisladores provinciales del Frente Chaqueño reclaman por derechos que "les roban" a las provincias del Norte Grande

Diputados provinciales del interbloque Frente Chaqueño, se expresan sobre el mensaje del gobernador Leandro Zdero en la apertura de las sesiones ordinarias del Poder Legislativo.

A través de un documento señalan:

“No es posible hacer referencia a una realidad provincial, sólo mirando el pasado y no hacer referencia fundamental al rumbo hacia el precipicio al que nos lleva a la mayoría de los argentinos, la política nacional. No se puede evitar tomar posición sobre el DNU vigente del gobierno nacional, que desregula la economía, los precios, deroga más de 600 leyes, aumenta las retenciones a las economías regionales, generando el aumento del hambre y la incertidumbre en la sociedad argentina. No se puede entender la realidad y la crisis de enfrentamientos y agresiones que profundizan, si no se habla de la Ley Ómnibus, con la que pretendían aprobar la concentración del poder en el presidente y las imposiciones anticonstitucionales del DNU. Tampoco se puede soslayar que fue rechazada en la Cámara de Diputados, con el protagonismo creciente de las distintas organizaciones de nuestra sociedad, que crearon las condiciones para su rechazo, a pesar del apoyo de los legisladores chaqueños de Juntos por el Cambio”, plantean los diputados provinciales del Frente Chaqueño.

Más adelante, afirman que “estamos en el Chaco, en la Argentina, frente a un plan de ajuste feroz. El transporte público de pasajeros aumentará entre 700% y 1.100%. Con la luz sucederá lo mismo: aumentará entre 200% y 300%, sólo para el mes de marzo. Los salarios tuvieron la peor caída desde la vuelta de la democracia”.

En esa línea, dicen que “el aumento que la gestión Zdero ofrece a los trabajadores, al sector de la salud y la policía, no es nada contra el 140% de inflación. Los docentes ni siquiera tienen certeza sobre su salario, perdiendo derechos adquiridos”.

“Mientras todo eso pasa, la gestión del gobierno provincial, se dedica a la denuncia mediática, al armado de causas con operadores judiciales, a la firma de convenios irrelevantes y a las fotos entre funcionarios que ni siquiera anuncios tienen para nuestra provincia”, insisten en el planteo.

“Lo que sí tenemos es un presidente que se refiere al Estado Argentino como una ‘organización criminal’ y trata a nuestros trabajadores y trabajadoras como delincuentes. El mismo que trató de ‘ratas, infames y traidores’ a diputados y diputadas; el mismo que dijo ‘destruiré a los gobernadores’, ‘asfixiaré a las provincias’, por no pensar como él”, sostienen.

Así también consideran: “Este pueblo tiene memoria. Este pueblo y su gente no quieren pasar otra vez por un 2.001, con más sufrimiento aún. Va comprendiendo que, para Milei, Macri, Caputo y compañía, “la casta” éramos todos y todas. Lo dejaron claro en los ajustes a las provincias, que afectan, no a los gobernadores, sino a sus ciudadanos y ciudadanas. Lo dejaron claro en el ajuste a los jubilados y jubiladas, a los científicos, a los trabajadores y trabajadoras”.

Asimismo acusan: “en tan solo 80 días provocaron una devaluación del 125%, una inflación consolidada del 50%, la peor caída del salario real en años, aumento en la tasa de desempleo, aumento de las retenciones a las economías regionales, eliminaron los Fondos Específicos a las Provincias, eliminaron el Fondo de Incentivo Docente, desfinanciaron la educación pública, eliminaron los subsidios al transporte, a la electricidad, al gas y al agua, empujaron a niveles angustiosos el costo de vida y destruyeron el ingreso de cada hogar”.

“Insensibles como son, eliminaron las ayudas alimentarias destinadas a contener comedores y paralizaron sin contemplaciones la obra pública, dejando en la calle a miles de obreros”, suman acusaciones.

“Esta política deja como saldo social, un aumento histórico de la pobreza y la indigencia, que va en aumento”, subrayan.

“Hemos cometido errores, lo sabemos. Asumimos la parte de responsabilidad que nos toca”, admiten los diputados provinciales del Frente Chaqueño. Luego, expresan: “Entendemos que, por eso, parte del pueblo optó por un cambio. Votaron con la esperanza de estar mejor. Pero el gobierno de Milei y de Zdero, sólo vino a favorecer a los mismos de siempre, a los grupos económicos que concentran el poder. El ajuste y la recesión económica, eso que con descaro ellos llaman “austeridad”, las pagan el pueblo trabajador. Las pagan las chaqueñas y chaqueños, la pagan las argentinas y argentinos, para beneficio de los grupos minoritarios de poder concentrados, de adentro y de afuera”.

“Exigimos por eso que el gobernador Zdero se ponga de pie, que asuma de una vez el cargo para el cual fue elegido. No se puede vivir de rodillas, mendigando, mientras le roban sus derechos a las provincias del Norte Grande”, replantean los diputados del Frente Chaqueño.

“Tiene que elegir, si defiende el modelo económico y político que nos sumerge en la pobreza y la desigualdad y castiga o si defiende con coraje y valentía el federalismo y los intereses del pueblo chaqueño”.

“La Argentina no está en venta. Los derechos del Pueblo Chaqueño no se venden, no se negocian, no se intercambian... …. Los derechos se defienden”, afirman.