En representación de la Corriente Clásica Combativa (CCC); Federación Nacional Campesina (FNC) y Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha afirma que para “quienes nos movilizamos a la vera pero sin cortes de rutas en distintos puntos de la provincia, la respuesta del gobernador Zdero fue una declaración nefasta, mentirosa y discriminatoria en los medios de comunicación, pasando de ‘el que corta no cobra’ a ‘el que no trabaja no cobra”, siguiendo la línea de ajuste nacional en todo el campo popular”.



Repudia las mencionadas afirmaciones del mandatario provincial y, a estas, responde:

“𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗼, 𝗲𝘀 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗺𝗼𝘀, 𝗮 𝗽𝗲𝘀𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗮𝗿𝗶𝗲𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝘆 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮,nuestras tareas consistían en la cocina de los merenderos y comedores que alimentaban a miles de familias y que usted dio de baja de forma miserable. Así como juega con el hambre de las comunidades, entregando la mercadería del Ñachec cada 3 o 4 meses, siendo la última vez en las elecciones del IDACh, con una campaña vergonzosa nunca antes vista. Además, el programa Renta Mínima Progresiva, era un complemento de ex Potenciar Trabajo, congelados en 78 mil pesos desde el inicio del gobierno de Milei, con lo que construimos viviendas, salones de uso comunitarios, así como diferentes proyectos productivos como la agricultura para autoconsumo y comercialización, textiles, tejidos, panaderías, herrerías, ladrillerías, bloqueras, servicios de pintura en las escuelas, limpieza barrial y un sinfín de trabajos que usted desconoce en absoluto”.

“𝗦𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗼, 𝘂𝘀𝘁𝗲𝗱 𝗹𝗲𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀? 𝗢 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗹𝗲𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝘀𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼𝘀 𝗱𝗼𝗻𝗱𝗲 𝘂𝘀𝘁𝗲𝗱 𝗽𝗮𝗴𝗮 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗶𝗴𝗮𝗻 𝗹𝗼 𝗯𝘂𝗲𝗻𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀 𝘀𝘂 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻? No creó una sola fuerte de trabajo y dejó a cientos de compañeras y compañeros en la calle y pide que trabajen???”, deja seguidamente estos interrogantes. Poco después, asevera que “el Gran Resistencia registró un nivel de desocupación del 8,9% en el primer trimestre de este año, el más alto del Nordeste y de las más altas del país, no le da vergüenza hablar de trabajo cuando su gobierno es el responsable de la paralización de la obra pública, la apertura de importaciones que está destruyendo miles de pqymes, y generando mayor desempleo, el ajuste sobre los jubilados, la salud, la educación y ni hablar de los tarifazos, en los que debemos elegir entre pagar la luz, comprar medicamentos o comer”.





“𝗧𝗲𝗿𝗰𝗲𝗿𝗼, 𝘂𝘀𝘁𝗲𝗱 𝗻𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗵𝗮𝗾𝘂𝗲𝗻̃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗯𝗶𝗲𝗻, 𝗻𝗶 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗻𝗶𝗻𝗴𝘂́𝗻 𝗰𝗵𝗮𝗾𝘂𝗲𝗻̃𝗼, 𝘂𝘀𝘁𝗲𝗱 𝗲𝘀 𝗰𝗼́𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗮𝗷𝘂𝘀𝘁𝗲 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼𝘀, mientras Milei le entrega ayudas sociales a los israelíes a través de ANSES, quitan el pan de las mesas de las familias argentinas. No se lo vamos a permitir”, arremete el representante en la Legislatura por el PTP- PCR.







“¿Es ciego o se hace el que no ve la realidad? Somos noticia por tener los peores índices de pobreza en niñas, niños y adolescentes, según datos del INDEC. También somos la provincia con mayor desocupación”, plantea Schwartz. Poco después, remarca “no permitiremos más atropellos. No seguiremos sufriendo. Nos ponemos de pie, buscando la más amplia unidad del pueblo organizado. Convocamos a la más amplia unidad de los sectores populares, a unir todas las luchas y golpear como un solo puño, contra esta política hambreadora, entreguista y ajustadora”.