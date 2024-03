Sindicatos docentes insisten en el pedido de convocatoria a paritarias

Sindicatos docentes se reúnen en el salón “Felipe Gallardo” de la CGT Chaco para debatir inquietudes acerca del pedido de convocatoria a paritaria para definir la situación salarial y tratar inquietudes en torno a las condiciones laborales.

Siceach

Alicia Torres, secretaria general del sindicato Siceach Chaco, en declaraciones a Chaco On Line, expone proecupación por “la falta de convocatoria del Ministerio de Educación a los distintos gremios y no sabemos el motivo por el cual no estamos siendo convocados a la paritaria docente”.

AMET

Norberto Piñeiro, secretario general de AMET Chaco, expresa: “Acá hay una situación que no la vivimos los compañeros últimamente y en democracia menos, los silencios, no hay convocatoria, los docentes necesitan que las mesas técnicas estén trabajando, porque hay cosas que están pendientes de resolución, hay cosas que están pasando hoy y que no la podemos tratar y por supuesto, todos sabemos que esta situación no da para más y al haber este silencio con todos los sindicatos que vienen trabajando añares”.

Respecto a las declaraciones del gobernador Leandro Zdero sobre la voluntad de hablar con todos los gremios docentes, Piñero señala : “Creo que con artilugios nos ha dicho que no, que estamos flojos de papeles. Yo digo que acá hay sindicatos que vienen participando de conciliaciones obligatorias con el gobierno provincial desde hace muchos años y desconocerlos hoy, sindicatos provinciales, sindicatos nacionales con trayectoria, todos apunta a la dilación del Estado para no hablar de los problemas reales y evitar hablar sobre un tema acuciante que es la cuestión salarial”, subraya el dirigente de AMET.

Fesidoch

Por su parte, Juan Catalino de Fesidoch, resalta su representación a la Federación de Sindicatos Docentes del Chaco que nuclea a 8 sindicatos en la provincia. Desde ese espacio, dice a Chaco On Line que “ya nos hemos reunido en el salón de la CGT, el 6 febrero, ante la falta de convocatoria que explicó Norberto Piñeiro y además estamos a días del día sábado, sin designaciones que se hizo todos los años en mesas técnicas para definir la continuidad o no. Todas estas situaciones tienen que ver con lo laboral y no con lo salarial y sin embargo, tampoco se los convoca. Esta unidad de las entidades sindicales es para que unifiquemos criterios y de esa manera colaborar con los docentes”.

“Y eso que dice el gobernador que él tiene el compromiso con los docentes, con los chaqueños y no con los gremios, pareciera que él dice que nosotros los gremios estamos comenzando recién ahora, concluye el dirigente docente.

Achabi

Desde el sector bibliotecario, Fernando Acevedo, secretario general de Achabi, señala que “estamos en una situación insólita, que no se ha visto en mucho tiempo, es mi idea particularmente que no la he vivido nunca, por la no convocatoria sino porque tenemos una situación de urgente definición en cuanto a detalles, la suplencia, los interinatos que se están produciendo, tenemos un movimiento muy grande en el nivel Primario con el último concurso de ascenso, por ejemplo que urge un análisis muy detallado, que lo hacíamos en las mesas técnicas que hoy no está siendo convocada, así que hoy nos sentamos en la mesa con los demás sindicatos para poner un punto de acuerdo”, expone el dirigente de Achabi.

UDA Chaco

Asimismo, desde UDA Chaco, su secretaria general, Amalia Caribaux, considera que “esto ocasiona un deterioro en la función del docente y estos señores están aplicando las normativas nacionales. Además, de la paritaria nacional no se ha contestado nada, prácticamente te sentís aislado, observamos que no conocen el sistema educativo, que está reflejado por todas las provincias y principalmente por nosotros, que creemos que la provincia está unida a ellos”. De todos modos, la dirigente del sindicato nacional remarca la convocatoria a la medida de fuerza nacional para el lunes 4. “Vamos a demostrar la unidad de los sindicatos y de nuestra casa madre y vamos hacer la convocatoria para el paro para el día lunes no solo por la pérdida de económica y de horas extendidas, sino por la situación del docente”.

En esa misma línea, Siceach refuerza la convocatoria al paro nacional docente con la adhesión a la medida de fuerza convocada por las entidades sindicales docentes, para el lunes 4.