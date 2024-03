El gobernador Leandro Zdero, deja inaugurada, hoy viernes 1 de marzo, el 56° Periodo de Sesiones Ordinarias de la Legislatura chaqueña.

El mandatario acompañado de la vicegobernadora Silvana Schneider y de la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado, en el inicio de su mensaje a la comunidad chaqueña, expresa:“Quiero dejar en claro que mi compromiso es con la gente. Deseo en primer lugar, compartir con ustedes, el estado real de la administración pública, después de un monitoreo y relevamiento de la situación. Somos una gestión con funcionarios de territorio y no de escritorio”, remarca.

Luego, apunta: “Recibimos una provincia muy mal administrada. En la provincia reinaba el desorden, el desgobierno, la desidia, el descuido, la informalidad, la imprevisión y, mucho más grave aún, una corrupción estructural que atraviesa a todo el Estado. Tenemos varias denuncias que fueron presentadas en la Justicia y seguramente se seguirán presentando en las próximas semanas muchas otras. La batalla contra la corrupción es una de nuestras banderas. No vamos a transar con las mafias”.



“Al asumir la gestión, el dinero en caja apenas llegaba a los $1.363 millones, con obligaciones vencidas en la Administración Central por más de $145 mil millones, más la deuda con CAMMESA. El gobierno saliente afirmó el 9 de diciembre que la deuda del Instituto con prestadores y farmacia era de $5.000 millones, pero los números realmente los $11.400 millones. En Desarrollo Humano, nos encontramos con deudas por comedores escolares que datan del año 2.020, por más de $2.000 millones. Con mucho esfuerzo hemos podido, caso por caso, levantar esa cesación de pagos con proveedores”.



“En paralelo, eliminamos la intermediación de los dirigentes sociales en el reparto de la ayuda social. Durante el mes de febrero esta gestión tuvo que asumir el pago de USD 37,7 millones por un bono emitido durante el gobierno de Domingo Peppo, y reestructurado (pateado para adelante) durante la última gestión en 2021. Se eligió honrar las deudas. La palabra más repetida en los informes que recibimos de los distintos Ministerios y organismos era desidia.



Respecto de la flota de vehículos, nos hemos encontrado con el mismo descontrol. Unidades asignadas a funcionarios y a dirigentes sociales y políticos sin ningún tipo de instrumento legal.



También, encontramos áreas muy sensibles estaban siendo dirigidas por personal transitorio y sin registros informáticos que nos permitan saber qué hicieron. Directores designados a dedo, sin los requisitos técnicos y legales de idoneidad para el cargo. Sectores completamente acéfalos, no existentes en los organigramas con funciones relevantes, y otras realizando tareas no previstas en sus manuales de misiones y funciones. Entre algunos de los temas, el gobernador se refirió a los principales pilares de su gestión: salud, educación, seguridad y el campo:



Salud: En lo que respecta a la salud estaba colapsada. El panorama encontrado fue desolador. La anarquía era total, la falta de insumos, desesperante. Desde septiembre, cuando la anterior gestión supo que no continuaba, el Gobernador no firmó un solo Decreto de Autorización para la apertura de licitaciones públicas de insumos. carencia de elementos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria por Dengue. Y eso ocurría desde hace muchos meses atrás. Y a ello se sumó la negligencia. Algunos insumos para la emergencia habían sido abandonados en un depósito del hospital de Castelli con el conocimiento y la complicidad de unos irresponsables. A todo esto, se suma el indignante espectáculo que denunciamos y presenciamos en los galpones del Correo Argentino con medicamentos e insumos vencidos. Recuperamos el avión para la salud. Esto lo hicimos para dejar atrás el uso para viajes de los privilegiados y los amigos del poder. Ahora es una herramienta que verdaderamente atiende las urgencias sanitarias. Esta es una decisión política y no hay marcha atrás. El contrato con la empresa de recolección y disposición final de residuos patológicos venció al 30 de noviembre. En muy poco tiempo, absorbimos la deuda y lo resolvimos.



Educación: entre los anuncios, Zdero manifestó que: “Se elaboró y puso en marcha un Plan de Alfabetización Integral y continuo en todos los niveles. Se ordenaron las Juntas, con toma de posesión de cargos de concursos de traslado y ascensos pendientes. Se restableció el Programa Vigía. Se está desarrollando una nueva plataforma digital “Somos Futuro”, que integrará lo que conocimos como Ele, y sumará temáticas hoy ya indispensables: inteligencia artificial, robótica, programación y “gamificación” como contenido y herramienta. Sumaremos tutorías permanentes a los alumnos con dificultades en las áreas de lengua y matemáticas. Se pondrá en marcha el programa “Fluidez Lectura Chaco”, dirigido a los alumnos de tercer (3°) grado de toda la provincia. Nos proponemos instalar este año 557 pisos tecnológicos (Internet-Wifi) en toda la provincia en articulación con ECOM. Brindaremos capacitación permanente a los docentes en “Nuevas Formas de Enseñar y a Aprender - Sistema híbrido (asincrónico y sincrónico)”. Cumplimos con el pago de la Cláusula Gatillo, a pesar de las restricciones presupuestarias, avanzamos con el cuidado de escuelas, restauraciones y limpieza conjuntamente con municipios e infraestructura escolar. Al ya conocido boleto estudiantil gratuito hoy queremos anunciar el boleto gratuito para docentes que viajan de una localidad a otra.

Por primera vez aseguramos el pago de las partidas de sostenimiento de insumos escolares para marzo y agosto con una inversión anual de $ 1.000 millones, y para todos los niveles y las partidas de sostenimiento para el mantenimiento de edificios escolares durante 10 meses por $1.500 millones, y por $ 6.000 millones destinados a obras de infraestructura en 55 edificios escolares en ejecución y en 74 a ejecutar”.



Seguridad: sobre este tema, Zdero afirma: “No daremos el brazo a torcer en la lucha contra el narcotráfico, tendremos más presencia en el patrullaje motorizado en carreteras y caminos rurales. El primer objetivo de mi gestión, es el apoyo y jerarquización al personal policial, por ello hemos iniciado el proceso de los ascensos anuales. La Escuela de Policía está ahora en manos de policías y los que la conducen deben tener olor a comisaría. Queremos anunciar que el 5 de agosto de este año, pondremos en funciones a 400 nuevos agentes, egresados de la escuela de policía que estarán al servicio de los chaqueños. Por ello, anuncio formalmente que, a partir de este lunes 4 de marzo, se inicia el proceso de difusión, convocatoria y selección para incorporar a 400 nuevos alumnos entre hombres y mujeres de toda la geografía provincial, para formar parte de la institución policial. Por otra parte, voy a cumplir con lo que prometí en campaña y la próxima semana, remitiré un proyecto de Ley a esta Legislatura, para “prohibir el uso liberado de telefonía celular e internet en todos los centros de detención”, sumado a la colocación de inhibidores de señal telefónica, para que el detenido solo tenga contacto exclusivamente con sus familiares y abogado. Ley que vetó mi antecesor. En este punto tengo la decisión de avanzar y le pido a los señores diputados que le puedan dar tratamiento preferencial”.



Producción: “Solicito el tratamiento de los proyectos con estado parlamentario referidos al Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN). Promoveremos el Plan Ganadero Provincial, para ello se está diseñando un proyecto de Ley, que la provincia no tiene aún. Pretendemos poner al PROGANO en valor nuevamente. En lo que respecta a la actividad industrial comercial y el mundo del empleo se trabaja en acercar herramientas a las empresas para fortalecer y facilitar su gestión. Las nuevas líneas de crédito tales como “Chaco acompaña”, “Más Desarrollo”, “Más Campo” “Más emprendimientos” y hace horas se lanzó “Emprende Rosa” apuntan a brindar asistencia financiera para actividades productivas”.



"Este Gobernador va de frente, sin agachadas, camina por la calle como siempre, amparado en la verdad"



Por último, el gobernador subraya: “Este gobernador va de frente, sin agachadas, camina por la calle como siempre, amparado en la verdad y no en una construcción de mentiras que fue siempre el andamiaje de la gestión anterior. Chaqueños, honremos la vida, pongámonos de pie, levantémonos por sobre las injusticias, el dolor y la desesperanza. Sepan que este gobernador dialoga con todos, pero que también tiene la mano firme para plantarse cuando corresponda. Esto no es un discurso, es una decisión. De esta manera, doy por inaugurado oficialmente el periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco.