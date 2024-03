Carim Peche: “Con una gestión orddenada, austera y transparente, tendremos el Chaco que siempre soñamos”

El diputado provincial de la Unión Cívica Radical, hace un análisis del mensaje del Gobernador Leandro Zdero con motivo de la apertura del 56° período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados del Chaco. Al respecto, expresa: “Podemos dividir el discurso en dos aspectos centrales, un profundo y detallado análisis de la situación económica, social e institucional que se recibió la provincia y las acciones que se abordarán en esta nueva gestión”.

“No sorprende”

“En relación a la herencia recibida, no me sorprende, hace muchos años que venimos diciendo y denunciando públicamente y también en la justicia hechos vinculados al alarmante grado de corrupción que caracterizó los 16 años de gobierno kirchnerista en la provincia, y que como resultado han dejado un 60% de pobreza, 60% de inflación, las cifras más altas de la región, 6 de cada 10 niños chaqueños no tienen garantizado un plato de comida, ni el acceso a controles de salud, ni a una educación de calidad, salarios y jubilaciones por debajo de la línea de pobreza, precarización laboral, inseguridad alarmante”, señala Peche.

Corrupción

“Para que la sociedad tenga idea de la dimensión de la corrupción e inmoralidad, hablamos de un gobierno que llegó a robarse la leche destinada a los niños desnutridos, así también el dinero para las viviendas de las comunidades indígenas de el Impenetrable, la mercadería destinada a las familias más necesitadas aparecían vendiéndose en las góndolas de supermercados o almacenes de barrio, ambulancias y camionetas oficiales en poder de referentes sociales amigos del poder, galpones llenos de medicamentos e insumos vencidos mientras los profesionales de la salud y los ciudadanos enfermaban y morían en plena pandemia de Covid”

Deuda

“Capitanich dejo el gobierno debiendo a la Nación $184.000 millones ¿Qué hicieron con ese dinero? las obras que se realizaron fueron con fondos nacionales, no se mejoró ni la salud, ni la educación, ni la seguridad, no se invirtió en mejorar el servicio de agua potable o energía, ni en regularizar la situación laboral de los trabajadores, ni en mejorar salarios o jubilaciones, tres veces recibieron fondos para terminar el segundo acueducto y todavía siguen sin acceso al agua potable miles de chaqueños, hay una deuda multimillonaria con Cammesa, con prestadores de la salud”.

Orden, transparencia y austeridad

En el final, Peche señala: “Como digo siempre, el problema del Chaco nunca fue la falta de dinero sino el despilfarro y la corrupción imperante en el manejo de los fondos públicos, poniendo en marcha una gestión que tenga como ejes centrales el orden, la transparencia y la austeridad, diferenciando lo urgente de lo importante, podremos dar los primeros pasos hacia el Chaco que todos soñamos”.