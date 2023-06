Federación Sitech afirma que la reprogramación "no es otra cosa que una suspensión encubierta"

Federación Sitech se refiere a través de un comunicado a los dos años de gestión de Aldo Lineras al frente del Ministerio de Educación del Chaco. En él expresa:

“A poco de cumplirse dos años de la asunción del profesor Aldo Lineras en la cartera educativa, que vale recordar, encumbraban por su amplia trayectoria en la universidad y presentaban como el ministro que iba a generar grandes cambios en el sistema educativo, no solo nada ha cambiado, sino que las problemáticas se han profundizado y tal lo hemos manifestado desde Federación Sitech Federación en reiteradas oportunidades, la incapacidad congénita del Ministerio para resolver problemas que afectan a los docentes no es solamente producto de la simple inoperancia de sus funcionarios, sino por el contrario es parte de un plan minuciosamente diseñado en el que la inmoralidad, la mentira, la soberbia y cinismo hacen gala a la par que dinamitan cualquier intento por enaltecer la escuela pública”, aseveran.

Asimismo, dice que “esta falta de capacidad va acompañada de la indiferencia, propia de quien está más preocupado por obtener una foto de campaña que le permita asegurar su continuidad, que por resolver los problemas de los docentes como por ejemplo la tan mentada ‘reprogramación’ de los concursos de traslado, reincorporación e ingreso en el nivel Primario, Inicial y Biblioteca, con la complicidad de algunos miembros de junta. Poco después, señala: “Reprogramación, que tal afirmó Federación Sitech en la paritaria de febrero, no era otra cosa que una suspensión encubierta, maquillada con un término más blando, pero que en definitiva dejaba sin la posibilidad de concursar a miles de docentes, afirmación que el ministro pretendió descalificar diciendo que esto se resolvía en el término de un mes y medio y nuestro Secretario General solicitó que quede constancia de dicha afirmación. Evidentemente el profesor Lineras o no tiene noción del tiempo o está muy enfocado en el proceso electoral que no advirtió que ya estamos en el mes de junio y que su reprogramación aún no se reprogramó, por lo que esperamos no suceda como con los concursos de materias especiales que por una medida cautelar quedaron suspendidos por más de una década”.

“Siguiendo con la incapacidad congénita y si se quiere programada, no podemos dejar de mencionar el descaro con el que responde ese Ministerio a los requerimientos de este sindicato como cuando se le solicitó informe sobre todo lo actuado en el caso de los supuestos postítulos apócrifos presentados en el 2019 hecho que desencadenó la suspensión de los concursos en el nivel primario, y los ‘letrados’ del Ministerio, sin siquiera sonrojarse manifestaron que no se pudo avanzar en sanción alguna porque ninguno de los involucrados (más de cuarenta docentes) trabajaba en alguna escuela de la provincia al momento de cometer esta supuesta falta, cuestión esta de absoluta falsedad y que puede ser corroborada de manera muy sencilla en la Junta de Clasificación de Primaria con sede en Sáenz Peña, en la que declararon algunos docentes y por la constancia de servicio. Recordamos que nuestros representantes de esa junta fueron los únicos que hicieron presentación en Fiscalía Nº 3 (Exp. 13220/19-2) de la ciudad termal, por lo que una vez más queda demostrada la descomunal incapacidad de todo el Ministerio para resolver los problemas”, sostiene.

“En este sentido, queda demostrado que la reinante inoperancia, que vale decir se repite como un rulo temporal cualquiera sea el titular de la cartera educativa, es de una absoluta gravedad no solo por la ‘seguridad insuficiente’ de todos los actos administrativos de ese Ministerio, sino porque es lisa y llanamente el gen del ‘siga, siga, acá no pasó nada’ alimentando todo tipo de corrupción, que dicho sea de paso muchas veces es patrocinada por los propios funcionarios”, afirma el gremio educativo.

En esa línea, considera que “ante todo lo dicho y ante la evidente incapacidad congénita del Ministerio es una entelequia siquiera pensar que la famosa ‘reprogramación’ pueda ser resuelta a corto plazo, y ni hablar de las más de mil informaciones sumarias dispuestas a los docentes por la presentación de postítulos supuestamente apócrifos, ya que a la fecha tenemos conocimiento de que están en curso solo treinta, con el agregado de que han descentralizado todo el proceso recayendo en las Regionales y por lo tanto los docentes que hagan su defensa quedarán a merced del criterio de cada regional, que con toda seguridad afectará el principio de que ante una misma situación se resuelva con un mismo criterio”.

Además, Federación Sitech considera que “el colmo de la desprolijidad, la desconsideración y desorganización es que un docente que se presentó espontáneamente en noviembre ante el organismo que había sido dispuesto por el Ministerio he hizo su descargo, ahora toma conocimiento que la Regional dispone se inicie la información sumaria y todo lo actuado por ese docente parece haber sido tirado al cesto de basura ya que nada obra en su expediente, actitud canallesca de quienes estaban a cargo de este proceso y que pone al descubierto la endebles, inoperancia y falta absoluta de respeto de los asesores jurídicos de este Ministerio”.

“En definitiva, no hay ‘reprogramación’ por tres cuestiones, los antecedentes año 2.019; la cuestión jurídica en la que los abogados una vez conseguidas las cautelares hacen la plancha en cuanto que en la cuestión de fondo no pueden reclamar que la justicia haga milagros y transforme un papelito en un título profesional y, por último, como hemos visto es imposible resolver más de mil informaciones sumarias cuando el Ministerio ha demostrado no tener la más mínima capacidad para solucionar estas cuestiones”, sostiene el sindicato docente- Ante esto, concluye que “el Ministerio establecerá una vez más ‘aquí no ha pasado nada’ a pesar de estafas, falsificaciones, adulteraciones y volverá a convocar, seguramente para este año para los concursos de traslado, reincorporación e ingreso sin tener resuelto lo que originó la suspensión de los mismos, lo que en términos vulgares sería "una reprogramación al divino botón", reafirma.