Docentes de nivel Secundario: "Que las reubicaciones no se conviertan en traslados definitivos", plantean en Atech

En la mañana de este jueves, en la sede central de Atech, la Comisión Directiva se reúne, para proseguir con el tratamiento de la Ley 7616/15 –hoy 2235L-, de autoría de este sindicato, ante a las inminentes reubicaciones de los docentes titulares del nivel Secundario, en el marco de la transformación educativa iniciada en el año 2015.

La secretaria general del gremio, Rosa Petrovich, junto al secretario adjunto, Raúl Collazo, tras dar la bienvenida a esta jornada, subraya la importancia de cada una de estas reuniones de manera específica. Se le solicita el informe a la representante de Junta de Clasificación del nivel, con sede en Sáenz Peña, profesora Claudia Rodríguez, respecto del tema reubicaciones, quien explica el trabajo realizado por las juntas del nivel hasta el momento; indica como segundo paso que se procederá a la reubicación de los docentes que se encuentran en los espacios focalizados. Los participantes de la reunión, junto con la representante de la Junta, debaten cuestiones referidas a la implementación de la ley, como por ejemplo, algunas situaciones que no están claras en la ley, como es el caso de algunas competencias de títulos y la situación de docentes que están en espacios focalizados y que carecen de título docente, que fueron titularizados por la titularización masiva última.

Al igual, se plantea la necesidad de que no se conviertan las reubicaciones en traslados encubiertos. Subrayan que la reubicación tiene carácter imperativo, y que la posición, en caso de convocarse a una mesa técnica, será la que el docente deba aceptar siempre y cuando no le demande mayores erogación y tiempo, que lo que habitualmente tenía. En uno de los temas finalizados en forma urgente se debe pedir a las instancias con poder de decisión –Ministerio de Educación y Cámara de Diputados-, que cuando se refiere la Ley 7616 respecto a garantías laborales para el interino hasta el próximo concurso, se considere que la referencia al mismo debe ser hasta la toma de posesión del concurso de ingreso que convoque el Ministerio. De esta forma, si las reubicaciones se efectivizaran antes de que ello ocurriere, el docente desplazado debe tener la certeza laboral de que se aplicará lo indicado anteriormente sobre la toma de posesión del concurso de ingreso.

Los docentes de los distintos puntos de la Provincia, presentan muchas situaciones por lo que creen conveniente una estabilidad laboral para todos los docentes del nivel y luego proceder a su titularización.

A los docentes interinos de mayor puntaje, la posibilidad de elegir de acuerdo a lo establecido en el Estatuto mencionado. Cuando se propone “titularización masiva” Atech enfatiza en que todos los docentes interinos que sean desplazados por la reubicación de los docentes titulares no tendrían la posibilidad de titularizar por no estar ya en el cargo.

Muchos de los docentes interinos que participan de la reunión, concluyen que no sería una solución duradera la titularización porque no da garantías en el tiempo, recordando que el artículo 21 de la Ley del Estatuto del Docente establece la baja del docente titular que quedara en disponibilidad en caso de cierre, clausura, etc. de cursos, luego de un año con goce de haberes y medio más, sin goce de haberes. Si todos los docentes son titulares y no tienen una cláusula de estabilidad por encima de lo que prevé el artículo 21 como propone la entidad, queda sin el trabajo, el de menor puntajeQuedó comprometida una próxima reunión en breve como la necesidad de efectivizar el seguimiento de todo el proceso.