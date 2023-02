"Nivel Inicial, sin concursos", afirma Federación Sitech

Chaco On Line

“Nuevamente el ministro de Educación con la complicidad de los representantes gremiales por la minoría de la Junta de Clasificación del Nivel Inicial deciden perjudicar a los docentes del nivel ‘reprogramando’ (léase suspensión sin término) la adjudicación de los concursos de traslado e ingreso programados para el lunes 6 de febrero en coincidencia con el perjuicio ya ocasionado a los docentes del nivel primario y bibliotecarios”, señala Federación Sitech.

“La Resolución N° 238/2023 que suspende los concursos de nivel Inicial, tiene los mismos defectos que la Resolución N° 233/2023 del nivel Primario y servicio Bibliotecario, con la sola diferencia que ya el ministro Lineras ni siquiera disfraza la decisión sobre alguna ‘opinión’ de los miembros de Junta favorable para la medida, pero contando con la complicidad de la representante de la minoría y por lógica de la miembro oficial, (Cabe aclarar que los miembros gremiales de Federación Sitech mantuvieron su postura de concretar la adjudicación), para permitir que el ministro, en forma indebida y en claro abuso de autoridad, defina sobre un tema que es atribución de la Junta, como es de disponer del acto de adjudicación de los concursos, no respetando la autonomía y por lo tanto deja un antecedente inaceptable para este sindicato y la docencia”, sostiene el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

Asimismo, expresa: “Igual a las decisiones de Primaria y Biblioteca da como supuesto argumento una cuestión de igualdad y equidad pretendiendo hacer chocar los derechos de los casi 2800 docentes inscriptos en resguardo de 17 docentes, es decir del 0,60 % que figuran en un oficio de la justicia en que ordena restituir los puntajes de postítulos como medida provisoria, por los procedimientos incorrectos del Ministerio”.

“Si la idea es, como dice la resolución, que la reprogramación es hasta que la medida se transforme en firme (resolver la cuestión de fondo) hay que olvidarse de los concursos en estos niveles, no sólo por la demora y atajos de la justicia (recordar no se hacen concursos de materias especiales hace más de 10 años porque no se resolvió la cuestión de fondo) sino también por la inoperancia del Ministerio como fue el caso del año 2019, también por falsificación de postítulos, que lo único que trajo como consecuencia fue la suspensión de los concurso, sin resultar nadie responsable y más en esta situación en la están sospechados más de 2000 postítulos”, plantea el gremio docente.

En esa línea, considera que “Una vez más el ministro Lineras, con decisiones arbitrarias y autoritarias, perjudica a la docencia en este caso a la del nivel Inicial, que no nos cabe dudas sabrán cómo revertir esta situación con el acompañamiento de este sindicato”.