Padre desesperado pide traslado de su hijo al hospital El Cruce de Florencio Varela

El papá de Santiago, de igual nombre, periodista y vecino de Resistencia, pide que su hijo sea trasladado al hospital El Cruce de Florencio Varela para poder ser tratado de una fístula intestinal que debe ser cerrada con una intervención quirúrgica que puede hacerse en el centro de Alta Complejidad regional.







“Mi hijo tuvo el accidente en julio de 2021. Iba con su moto y dos perros se le cruzaron y cayó. El manubrio de la moto lo golpeó de tal manera que le generó un daño en el vaso, se lo partió en dos. Entonces lo trasladaron con urgencia al hospital Perrando de Resistencia, Chaco. Tuvo complicaciones, se le infectó y le realizaron varias operaciones. En ese momento entraba cada dos días al quirófano”, relata Santiago Zamudio padre a Cuatro Medios.

Santiago Zamudio tiene un pico de presión

El 15 de septiembre del año pasado, el joven es dado de alta con una colostomía. Pero el 23 de abril de este año vuelve a ser internado porque se le produce una fístula en el intestino, por lo que debe ser operado con un riesgo alto de vida.

“Esa operación se le hizo en el sector privado ya que el hospital Perrando no tenía cómo cubrir la intervención”, comenta el papá del joven.

“La segunda operación para cerrar esa fístula no se pudo realizar. El doctor acá no pudo hacerlo y lo deriva al Hospital El Cruce de Florencio Varela ya que es de alta complejidad. La derivación está solicitada, pero no reciben a mi hijo. Estoy desesperado”, detalla Zamudio.

“Mi hijo es una persona con valores, un ser humano de bien. Que quiere salir adelante y que quiere seguir viviendo. La lucha todos los días”, apunta.

La derivación y traslado del joven Santiago la realizan los médicos cirujanos del hospital Perrando, explica el padre. A lo que acota: “Me dijeron que es una cuestión burocrática. Me siento abandonado con mi hijo. Yo nunca corté una ruta, pero si no consigo esa cama me veo desesperado cortando la ruta en Buenos Aires por mi hijo”.

El paciente tiene en la última semana un pico de presión alta que preocupa a su familia, ya que además empieza a perder peso.

El joven también necesita un alimento especial que ronda entre los 60 y 110 mil pesos y cintas adhesivas especiales para sus heridas, y otros insumos.