La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibe la distinción Honoris Causa de parte de la Universidad del Chaco Austral, en un acto realizado en el Centro de Convenciones Gala.

Recibe el nombramiento académico de manos del rector de la universidad, German Oestmann, quien expresa: “No es casualidad que en su gestión se haya dado la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la repatriación de nuestros científicos. Por todo eso nuestro Consejo Superior ha decidido entregarle la máxima distinción que es el Honoris y Causa. Por su humildad y por haber venido a nuestra provincia; por haber creado 16 universidades nacionales en su gestión en lugares estratégicos; las universidades han salido en sus territorios a resolver problemáticas, a través de la salud, han demostrado que han estado a la altura de las circunstancias”.

Luego, como parte de la ponencia que ofreciera la vicepresidenta Cistina Fernández, titulada “Estado, poder y sociedad: insatisfacción democrática”, dice: “Para mí fue un orgullo y honor ser la primera mujer en ser electa y reelecta. Me siento, me sentí y me sentiré siempre parte de un proyecto colectivo que cumplió una hazaña, una verdadera hazaña institucional y democrática, en la Argentina posterior a la crisis del 2.001. Al cabo de esos tres periodos nadie ha cumplido tres periodos consecutivos de gobierno” .

Entre otras frases, señala: “Hoy les diría que en términos de eficiencia un sistema capitalista para incluir trabajadores y para excluir al sistema de producción capitalista, el más exitoso es el de China”.







“El precio de la internet. Pero aparecieron las cautelares. El gobierno decretó el 690, decretando el servicio público. Sin embargo todos los meses te revientan la cabeza con el precio de la internet, con esto quiero decir que los Estado tienen las manos atadas ante las cautelares”.

Otra de las expresiones de la vicepresidenta: “Si algo mostró la pandemia, es que estamos vivos es porque todos los gobiernos del planeta pusieron plata para descubrir las vacunas”.

“Es un problema global, en el orden local, no tenemos que tener miedo a la palabra intereses”, dispara.

Entre pensamientos y elucubraciones, la distinguida ex presidenta indica: “En la época que apareció el fondo hace 5 años no existía el fondo. Me acuerdo que muchas gente tenía dificultades, pero luego se agravó cuando tenía que volver al fondo”.

“Serviría que antes que repartir la Constitución, la leyeran”, fulminante dice.





Se refiere también a la aplicación de la Constitución: “Que dice el artículo 4, de derechos de importación, de exportación, rentas y además todas aquellas atribuciones”.

“Si me dan a elegir, me quedo con la Constitución del ‘53, la de Alberdi”, remata.

Mas adelante, remarca: “Esta concentración de la riqueza provoca hoy la insatisfacción democrática, la falta de respuesta a las demandas de las sociedades”

“La sociedad argentina ha sufrido después de nuestro mandato, sobre todo durante los últimos dos años. Ser produce un fenómeno un sector de los trabajadores en relación de dependencia, producto de la apropiación de la pobreza hay un modelo de principios de siglo xx, un modelo de producción, exportador y un modelo de bajos salarios, esta es una de las claves de la insatisfacción democrática”, manifiesta .

Otro tanto se refiere al Poder Judicial: “Si hoy esta insatisfacción democrática, una insatisfacción uno ve una corte de cuatro personas, en la que dos de ellas entraron”

“Insatisfacción democrática mira al Estado ve una corte que exhumo la Ley del Consejo de la Magistratura después de 16 años. Nunca se vio algo igual”.

También se refiere a la conformación del poder: “El poder le conviene a poquitos para poderle quitar y mandarle tapitas de diarios. Que dice el poder del poder económico, mediático y concentrado. En la Argentina está más concentrado que en ninguna otra parte. Crean sentido común”.

Entre numerosos mensajes, apura definiciones hacia el Congreso: “El parlamento ayer el poder opositor porque con el numero controlan la Cámara de Diputados. Te imaginás la boleta electrónica, boleta única que una boleta donde solo se conoce el primer candidato. Votamos papel desde Sáenz Peña hasta la fecha. Han ganado todos los partidos”.

Acerca del debate parlamentario se pregunta: “¿Qué dijo el poder mediático?. Nada. En el parlamento se presentan otras cosas. Diputados del Frente de Todos presentaron el pago de la deuda previsional. Además de la boleta única sería bueno que se discutan otras cosas.