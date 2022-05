La causa denominada Conscriptos, en la que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos contra Ricardo Uferer y Eduardo Luque, dos militantes políticos que realizaban la conscripción en el Regimiento La Liguria de Resistencia a mediados de 1.976, tiene este viernes su cuarto día de audiencia en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia.

Eduardo Luque y Ricardo Uferer

En la oportunidad, - por videoconferencia- se completa la incorporación de pruebas y la recepción de las “palabras finales” de policías y militares imputados en el juicio. Los acusados niegan las acusaciones de torturas, manifestaron su inocencia y básicamente se remiten a declaraciones anteriores, negándose a contestar preguntas.

A los problemas ocasionados por la conexión del sistema de videoconferencia se suma un corte de luz, que interrumpe la audiencia durante casi una hora.





La causa pasa a cuarto intermedio hasta el 23 de mayo, a las 9 horas, con la presentación de alegatos del Ministerio Público Fiscal y de las querellas; luego el debate continuará el 27 de mayo, con el alegato del defensor oficial, y el 9 de junio con el alegato de la defensora particular. El 23 de junio será comunicado el veredicto en su parte resolutiva.

Conscriptos en la brigada

Ricardo Uferer es detenido el 22 de junio de 1.976 en el Regimiento de la Liguria de Resistencia, Chaco, donde se encontraba efectuando el servicio militar obligatorio. Es trasladado a la Brigada de Investigaciones, en calle Marcelo T. de Alvear 32 y sometido a torturas.

Cabe recordar que en su declaración en el primer día del juicio afirma; “Simoni me pega una patada, me abre una ceja, los golpes siguen, había otras personas, que no alcancé a ver, en ese interín lo traen a otro soldado, para ver si nos conocíamos. El soldado era Ramón Luque. “Me sacan la ropa y me atan a una cama metálica y me aplican picana eléctrica”, continúa en su relato. También nombra al imputado Vitorello, como integrante de una la guardia “brava” en la Alcaidía que “ante cualquier motivo buscaba excusas para sacarnos y pegarnos”.

Ramón Luque, confirma los dichos de Uferer; “En la Alcaidía nos recibieron con gomazos hasta que ingresamos al pabellón. En esa época se vivía en el terror de modo permanente. Principalmente en la guardia de Ayala y del suboficial Ramos”, cuenta.

Al momento de su detención en el Regimiento de la Liguria, estaba de guardia el imputado Martínez Segón, quien lo despoja de arma y uniforme y lo entrega a la Brigada de Investigaciones. “Ahí ví a Uferer, con el rostro ensangrentado. La tortura consistía en descargas eléctricas por todo el cuerpo, atado a cama de metal.”afirmó . Identificó a Gabino Manader, Rodríguez Valiente, Meza y otros.

También declaran otros ex detenidos políticos, que brindan una gráfica descripción de la Brigada como centro clandestino de detención, y la Alcaidía bajo un régimen que buscaba la destrucción física y mental de los presos.

Imputados

Los imputados son los militares (re) Ernesto Simoni, Ricardo Reyes , Aldo Martínez Segon y Luis Alberto Patetta y los policías de la Brigada de Investigaciones José Francisco Rodriguez Valiente , Gabino Manader, José Marín y Juan de la Cruz López de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. La nómina se completa con los guardiacárceles de Alcaidía Héctor Roldan y Miguel Ángel Vittorello.

A esta causa se acumula otro expediente donde se juzgarán crímenes cometidos por el comisario general Domingo Mora contra tres víctimas detenidas por razones políticas en el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones en los años 1.974, 1.975 y 1.976 .