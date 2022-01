Fuerte rechazo de APTASCh a las nuevas medidas de aislamiento contra el COVID- 19

Desde la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCh) manifiestan un “enérgico y profundo rechazo y repudio” a la decisión del Gobierno de la Provincia de eliminar el aislamiento por contacto estrecho a los trabajadores de la salud que no presenten síntomas de contagio de COVID. “Se trata no solo de una clara violación a Ley Silvio sino también de una nueva muestra de discriminación a los trabajadores de salud pública, sobreexponiéndolos a potenciales contagios”.

"Esta decisión anunciada por la ministra de Salud de la provincia del Chaco, está en línea con lo manifestado por las autoridades sanitarias a nivel nacional", plantea el sindicato de los profesionales, técnicos y auxiliares de Salud Pública. En las últimas horas, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti que "estamos analizando permanentemente si es necesario, y si es posible, seguir disminuyendo el aislamiento en el personal estratégico, siempre mirando la seguridad y evidencia que genera esta medida".

En esa línea, en APTASCh mencionan que “desde la cartera de Salud de la provincia del Chaco confirman que ‘los trabajadores de la salud que sean contacto estrecho de un caso positivo, pero no presenten síntomas de coronavirus no deberán realizar el aislamiento’. Pero también, que ‘las personas que se hayan contagiado de COVID en las últimas semanas, por los tres meses siguientes, no serán considerados contactos estrechos".

Ante esto, APTASCh afirma su pleno rechazo a la medida, que atenta contra la salud de los trabajadores sanitarios. “Desde el primer día, incluso sin los elementos de protección adecuados y necesarios para la ocasión, hemos estado al pie de lucha frente a un virus desconocido, cuidando la salud de los chaqueños y poniendo en riesgo no solo nuestra vida, sino las de nuestras familias. Un trabajador, siendo contacto estrecho, aún si es asintomático, puede ser caso positivo entre las 48 y 72 horas posteriores, y de ese modo transmitir y contagiar a su entorno”, plantea.

“Avanzar hacia una decisión de eliminar el aislamiento por contacto estrecho, aún siendo asintomático, es volver a exponer a los trabajadores a potenciales contagios, y generar así nuevos riesgos para la salud del trabajador y de su núcleo familiar”, indicaron desde la asociación que encabeza la licenciada Ramona López.

“Uno de los argumentos esgrimidos por las autoridades provinciales, en defensa de esta medida, es que los trabajadores que cumplen tareas esenciales, como lo somos los de salud pública, puedan seguir prestando servicio. Por ende, se trata no sólo de una sobreexposición a la posibilidad de contagio, sino también de sobrecarga laboral”, apuntan desde APTASCh.

Además de insistir en el riesgo que esto implica para los trabajadores, desde APTASCh también se manifiestan en la misma línea que lo expresado por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), en relación a que la medida viola la Ley Silvio (Ley Nacional Nº 27.548 de Protección al Personal de la Salud ante la Pandemia COVID-19) que “nació para defender y cuidar a los trabajadores, pero se la está ignorando, por no decir, violando con estas definiciones”.

“La adopción de estas decisiones vuelven a poner de manifiesto la inexistencia de diálogo y de mesas de trabajo que incluyan a los trabajadores”, remarcan desde APTASCh. “Necesariamente, una medida como ésta requiere de un diálogo previo, de consensos, de encontrar puntos de acuerdo. Pero no pasa ni a nivel nacional, ante la falta de funcionamiento del COE, y mucho menos en la provincia”.

“Para decirlo de modo contundente, APTASCh rechaza categóricamente las medidas anunciadas, y no vamos a avalar una decisión que expone innecesariamente la vida del trabajador de salud, que ya ha sido duramente golpeado en los dos años de pandemia, por desprotección y por ninguneos, tanto en asuntos de bioseguridad como de derechos laborales”, finalizan diciendo.