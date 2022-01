UGreBi reivindica el derecho a vacaciones

“Los docentes bibliotecarios participantes del Concurso de Ascenso N° 13 Resolución Nº 3.900/21, tenemos derecho a vacaciones cuestión esta que es negado por el Ministerio, la Subsecretaria de Educación, el jurado y el gremio ACHABI”, plantean desde UGreBi.

Expresan “total desacuerdo respecto la Resolución 054/22, donde se establecen las bases y condiciones y el programa para el Concurso de Ascenso N° 13, la cual determina como fecha de examen el 21 de febrero y teniendo en cuenta el plazo de 45 días para estudio es más que obvio que los docentes bibliotecarios deberán dedicarse todas sus vacaciones al estudio de la bibliografía”, remarcan. Y luego señalan que “esto no solamente perjudica a los aspirantes que son más de 400 sino a también a docentes suplentes que no tendrán posibilidades de trabajar al no otorgarse la licencia por estudio”. En esa línea, afirman que “está claro el carácter ajustador del programa anexo a la resolución”.

“Es a simple vista un jurado complaciente al gobierno que junto con la Subsecretaria lo único que buscan es avasallar los derechos establecidos por Estatuto como son las vacaciones, sumados a estos un gremio obsecuente al gobierno que acompaña estas políticas de ajuste en contra de los docentes bibliotecarios”, resaltan en UGreBi.

En esa línea, afirman que “es pertinente hacer una comparación con el Concurso de Ascenso del nivel Inicial que en oportunidad de que la subsecretaria profesora Ludmila Pelegrini, el jurado correctamente se negó rotundamente a afectar a los docentes participantes e iniciar los plazos a partir de enero y al no haber sindicato aliado al gobierno se frustró el intento por parte de la subsecretaria de quitar vacaciones a los participantes y posibilitar trabajo a los suplentes”. “En síntesis los bibliotecarios somos discriminados quitándonos vacaciones, negándonos la licencia por perfeccionamiento y perjudicando al amplio sector de suplentes que siguen a la espera de algún cargo”, remarcan en el sindicato bibliotecario que responde a la Federación SITECh.

“Por lo expuesto, UGreBi accionará gremialmente a través de un petitorio refrendado por participantes y bibliotecarios afectados para cambiar las fechas y poner en igualdad de condiciones con los docentes del nivel Inicial para que se revea la medida advirtiendo que no se tome como un antecedente el hecho de que el Ministerio junto con gremios aliados quiten vacaciones a los docentes en general con cualquier excusa”, anticipa UGreBi..