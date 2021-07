APTASCh pide mejores condiciones laborales a la nueva ministra de Salud Pública

En el marco del inicio de un paro de actividades por 48 horas, la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCh) realiza una asamblea de trabajadores en la mañana del miércoles, en el hospital Pediátrico de la capital chaqueña. Allí, el principal punto de reclamo en debate es sobre las condiciones de precarización de los trabajadores de Salud Pública, y reclaman un "inmediato inicio de proceso de la pases una planta ordenado, transparente y con participación de los trabajadores y las entidades gremiales".

Desde APTASCh, su secretario general, el doctor Ricardo Matzkin indica que "tuvimos una asamblea con buena concurrencia de compañeros de hospitales y centros de salud, a pesar de las condiciones del intenso frío, allí se planteó la situación, en primer lugar, del cambio de conducción del ministerio. Por ello, ya hemos elevado una nota de pedido de audiencia a la nueva ministra y en este marco se decidió en asamblea, dar un tiempo de espera de una semana para la contestación, para poder sentarnos con la nueva ministra, una de plantear los reclamos que, por supuesto, ya está al tanto, y ver cuál es la intención y los pasos de un seguir por parte del ministerio de salud".

"Nosotros esperamos a la brevedad respuestas concretas que, particularmente en el principal eje de lucha que hoy estamos llevando a cabo, que tiene que ver con el pedido de extensión de pase a planta de los trabajadores precarizados, y también, entre otras cosas, por la puesta en marcha de la carrera sanitaria, por los miles de expedientes de bonificaciones adeudados y por la reubicación escalafonaria de los compañeros mal ubicados en el escalafón".

En relación a la cuestión de los precarizados, Matzkin afirma que "el pasado lunes, en la asunción de la nueva ministra, el Gobernador ha dicho algunas palabras acerca de los precarizados, refiriéndose a un futuros ingresos a través de concursos, y adelantó que hará anuncios al respecto. Lo que reclamamos hijo definiciones concretas en este sentido, y el inmediato inicio de un proceso de pase de una planta que sea ordenado y con control de los trabajadores y de las organizaciones sindicales por supuesto".

"Nosotros tenemos, no solamente la historia por los antecedentes de los pasos de una planta del año 2.010 y otros, en donde hemos trabajado en el proceso de extensión de pase a planta, sino que también tenemos, incluso, fallos judiciales que nos avalan para exigir nuestra presencia y participación en cualquier proceso que se dé de este tipo", expone.







"Lo que nos interesa no es plantear beneficios desde lo gremial, sino que se cumpla lo que tiene que ser: una orden de mérito, que tenga principalmente a la antigüedad en el servicio como punto principal, como también la capacitación, y que sea transparente, abierto, y que pueda ser controlado desde los trabajadores y los gremios, para que el pase se dé quien realmente lo merece y corresponde", señala el gremialista.

Por último, Matzkin manifiesta que "vemos con cierto grado de satisfacción que la insistencia en el reclamo tiene su efecto: las acciones o, por lo menos, las declaraciones del gobierno nos muestran que nuestra lucha trae perspectivas optimistas, algo que también se vio en el decreto de aumento salarial".

"Todo lo que hemos estado reclamando insistentemente a través del tiempo para la pauta salarial del año, vemos que ha sido, en parte, plasmado en este decreto. No fue en vano todo el tiempo que reclamamos, no hemos estado reclamando en el desierto, sino que se ha escuchado los reclamos, a pesar de que muchas veces parecía que no", considera Matkin.

"Aún así, las deudas pendientes con la salud pública hijo todavía muchas, como detallamos anteriormente, por lo cual vamos a seguir dando pelea hasta tanto se consigan respuestas concretas y reales de todos los puntos de reclamo que planteamos", finaliza.