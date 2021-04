Sindicatos del Frente Gremial Docente ratifican decisión

Entidades que conforman el Frente Gremial Docente ratifican decisión “frente a la última propuesta salarial del Gobierno efectuada el lunes 22 de marzo último en la mesa de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que marcando aún la insuficiencia que todo sigue representando en el contexto de crisis que se atraviesa-, fue puesta a consideración de los trabajadores de la educación, quienes en forma mayoritaria han decidido que se tomara la misma”.

“Claramente, los educadores chaqueños que de manera extraordinaria han salido a las calles, movilizados en todos los rincones del Chaco, desde pleno período de vacaciones, convocados por el Frente Gremial, y con el no inicio del período escolar ni del ciclo lectivo para cuando estaba determinado, y con medidas de fuerza hasta la última semana completa del mes de marzo, han logrado que el Gobierno se corriera de su posición inicial traducida en las ofertas irrisorias de 10 por ciento y de 12 por ciento más montos en negro, y con una negativa rotunda a reconocer y a pagar la deuda 2.020; a fijar una pauta con un piso dirigido en su totalidad al valor del punto, sueldo en blanco, y una resistencia mayor aún para incorporar la cláusula gatillo. Remarcando que, definitivamente la docencia ha definido no permitir al Gobierno que siguiera dilatando todos los tiempos para no aplicar el incremento a los postergados salarios docentes, para que no fueran con marzo, ni con abril inclusive”, exponen ATECh, UTrE y SADOP.

“Así se ha arrancado al Gobierno respecto del primer punto reclamado, el reconocimiento y pago de la deuda 2.020 a través de la creación de una nueva bonificación de 800 puntos –de carácter remunerativo- que cada vez que se actualiza el valor del punto también se actualiza la misma al igual que las demás bonificaciones que componen el sueldo docente, y que una vez que se cancele la deuda del año anterior a cada docente, dicha bonificación quedará definitivamente en el salario de cada uno, activos y jubilados”, dicen los sindicatos docentes. A lo que seguidamente afirman que “si bien se ha marcado su insuficiencia, ratificándose el reclamo inicial por el pago total y la actualización correspondiente, la docencia mayoritariamente ha resuelto que se tomara. Bonificación de la cual se han pagado los primeros 500 puntos con los sueldos de marzo último, y los 300 restantes para percibirse con los salarios de agosto”.

Por otro lado, afirman los sindicatos del Frente Gremial que “la fijación de la pauta para el presente año 2.021, con un piso de un 34,6 por ciento al valor del punto –sin montos en negro-, más la cláusula gatillo de carácter trimestral, que es la que garantiza que, de existir una inflación mayor al piso fijado, será la que corrija el desfasaje que corresponda para asegurar que los docentes no estén por debajo de la misma en el corriente año. El 15 por ciento ha determinado al valor del punto y ya percibido con el sueldo de marzo, con el excedente por inflación del primer trimestre dirigido al pago de la deuda junto con la nueva bonificación y no para computarse para el segundo trimestre, para el cual dentro de la propuesta está definido un 3 por ciento de incremento al valor del punto que debe pagarse con el sueldo de abril, lo que significa que terminado el segundo trimestre, en el mes de julio debe volver a constituirse la Comisión de Política Salarial para con la aplicación de la cláusula gatillo corregir lo que corresponda frente a la inflación que exista. Y así en cada trimestre restante; con el reclamo permanente a la fecha para que se acorte el pago de los 300 puntos previstos inicialmente para con agosto”, detallan ATECh, UTrE y SADOP.

“La decisión soberana de la mayoría de los educadores chaqueños, a través de la convocatoria del Frente Gremial Docente, ha indicado con firmeza a través de la mayoría de sus entidades, que si bien todo sigue siendo insuficiente en el contexto de crisis por la que se atraviesa y particularmente desde el sector docente de muchos años a esta parte, la propuesta salarial última arrancada al Gobierno Provincial representa un paso adelante para activos y jubilados docentes del Chaco, fruto exclusivamente de la lucha del conjunto”, reafirman los sindicatos del Frente Gremial Docente.

“Respetar y ejecutar la definición de la mayoría tiene que ver con el respeto por la democracia misma, que no sabe de transas ni de políticas de toma y daca, a las que algunos estarán acostumbrados y por ello considerarán que todos son de su misma condición”, remarcan.