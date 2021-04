FESICh SITECh Castelli exige la renuncia de Torrente

El secretario general de FESICh SITECh Castelli, Damián Kuris, se refiere la reciente Resolución 1.079/21, del Ministerio de Educación, como “un nuevo intento de la ministra de Educación Daniela Torrente, que busca perjudicar a los docentes que continúan en pie de lucha, fuerte y firme en todo el territorio provincial, con categóricas movilizaciones en defensa de sus derechos y del cumplimiento de viejas promesas electorales”.

Acota Kuris: “la ministra de Educación, Daniela Torrente carece de autoridad moral que rebusca en prácticas terroríficas y fascistas para instaurar miedo y ejercer su poder de manera autoritaria. Más que una ministra de Educación se parece a un general de la Gestapo de los años ‘30 que utilizaban su mísera cuota de poder para gobernar a través del miedo”.

Continua el gremialista expresando “el derecho a huelga de los trabajadores de la educación está protegido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en todo el plexo normativo supra constitucional”.

“Capitanich, único responsable”

A su vez, Damián Kuris manifiesta: “Capitanich es el único responsable de no resolver el conflicto docente a más de 40 días de iniciado el ciclo lectivo, cerrando el diálogo e imponiendo por decreto un aumento miserable que a la fecha ya quedo desactualizado y sin dar respuesta al conjunto de los reclamos de la docencia que continua en pie de lucha en todo el territorio provincial”.

Aclara además “si realmente Capitanich prioriza el interés superior de aprender de los niños y adolescentes que convoque inmediatamente a los sindicatos a una nueva reunión de Política Salarial y proponga un efectiva recomposición salarial para pasar de la indigencia a la pobreza, dado que la última propuesta no fue aceptada por la mayoría de la docencia que continúa de paro y dejen utilizar viejas prácticas que atentan contra el derecho a una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Con este tipo de actitudes el Gobierno solo busca profundizar el conflicto”.

Finalmente, el secretario general de FESICh SITECh Castelli resalta “estas operaciones de la ministra de Educación, Daniela Torrente, atentan claramente contra el sistema educativo no solo avasallando el derecho constitucional a la huelga, sino también contra la dignidad del trabajador docente al dejar sin la posibilidad de acceder a un cargo a miles de colegas sin cargos en el 2.020 y no asegurar la capacitación para cada uno de estos docentes. Por todos estos fundados motivos solicitamos, al Gobernador Jorge Capitanich, la urgente renuncia de la ministra Daniela Torrente, porque de continuar en el cargo seguirá perjudicando con sus actitudes arbitrarias e ilegales no solo al sistema educativo, sino también los derechos de los trabajadores”.