El Movimiento Socialista Emerenciano lamenta la "legitimación" del maltrato a mujeres

La referente de Mujeres al Frente, Marcela Acuña, sale al cruce de las versiones y acusaciones contra integrantes de la agrupación femenina del Movimiento Socialista Emerenciano.

“A Cristina le extirparon un pecho. Está terminando su tratamiento oncológico. Veo con suma preocupación que estas personas de diferentes portales sumamente mal educados no solo empujan a mujeres que le pidieron que esperen que se termine una asamblea, sino que salen a cubrirse ensuciándonos”, expone Acuña.

Luego, sostiene que “es una pena que por ser de una agrupación de mujeres tengamos que sufrir atropellos. Ante esto obviamente la defensa apareció. Igualmente por su salud la compañera hará la denuncia pertinente”, anuncia la referente socialista.

“Es inadmisible que por ser ‘periodistas’" de un sistema policial con policías locutores y patrones tengamos que soportar calumnias, injurias; y ahora que nos maltraten a nuestras compañeras con agresiones y empujones”, sostiene la dirigente de la agrupación identificada con el rojo socialista.

“Desgraciadamente ellos tienen la prensa a su disposición, nosotros no. Ojalá que no le traiga consecuencias graves a Cristina. Una pena que el maltrato a mujeres por razones políticas sea legitimado por portales chaqueños. Dios proverá”, anhela Acuña.

Ante la situación expuesta, Marcela Acuña expresa en declaraciones a Radio Sur Chaco que “es como que un policía me empiece a agredir, esto es público, tenemos todas las grabaciones; nosotros lo que vamos a hacer es una presentación, nosotros somos mujeres de paz, en ningún momento hemos agredidos, hemos tenido problemas que se dijeron periodistas, que ahora dicen que les robamos y no sé que más. Está bien que hagan la presentación para que se ,aclare, nos parece espectacular. Porque sabemos que el falso testimonio va a generar que cualquier periodista deje de ejercer sus funciones, cuando ejerce el falso testimonio, así que me parece espectacular que lo hagan".