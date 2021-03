FESICh SITECh Castelli insiste en el reclamo por "salario digno"

FESICh SITECh Castelli manifiesta junto a docentes de esa ciudad, en reclamo por “salario digno. Apunta responsabilidades por la situación de los docentes, hacia los Poderes Ejecutivos provincial y municipal. Los docentes representadados por FESICh SITECh Castelli recorren las principales calles de esa ciudad expresando malestar ante la propuesta salarial del gobierno provincial. Apunta responsabilidades por la situación de los trabajadores de la educación, hacia los Ejecutivo provincial y municipal En el marco de la manifestación, Damián Kuris, secretario general de FESICh SITECh Castelli, expresa: “Basta de estas políticas de mentiras, no nos dejemos amedrentar, una palabra que utilizó el Gobernador, hoy ustedes, los loquitos de Castelli están queriendo quebrar la provincia, no queremos quebrar la provincia”, aclara el dirigente docente. Más adelante, tira sus dardos al Ejecutivo municipal. “Al intendente, que se escap{o, se van a seguir escapando como ratas, los docentes les vamos a seguir por todos lados, porque no le gusta que reclamemos, un salario digno y a partir de ahora, en todos los discursos”. Luego, apunta hacia Analía Rach Quiroga. “La vicegobernadora que es la vicepresidenta que gobierna la Argentina, tiene en el Chaco, a las docentes que dice tanto, que luchó por la Ley Micaela, por las violencias en las mujeres, pero más violento es tener a las mujeres, a las docentes en la indigencia total, y decir que es la mejor propuesta, es una vergüenza”, subraya el secretario general de FESICh SITECh Castelli. .