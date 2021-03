FESICh SITECh Castelli se retira de la conciliación obligatoria

FESICh SITECh Castelli decide retirarse de la conciliación obligatoria, luego de participar activamente este lunes 8 y martes 9 del diálogo entre el gobierno chaqueño y los representantes de los sindicatos docentes.

A pocos metros del salón Obligado de la Casa de Gobierno, Damián Kuris, secretario general de FESICh SITECh Castelli deja sentada la posición de este sindicato ante el ofrecimiento salarial. “Nos hemos retirado de la conciliación obligatoria, no puede ser que ofrecer 5 kilos de carne, no dar puntos a la bonificación. Ese es el planteo, no solamente queremos que haya un aumento al salario básico, más la cláusula gatillo sino que queríamos una bonificación en blanco, pretenden dar una bonificación en negro, que a partir de julio, la van a iluminar, la van a pasar al valor del punto. Quiere decir que van a estar dentro del 34, 5 por ciento, no va a haber una posibilidad más·, explica el referente sindical.

Remarca la indignación que sienten los trabajadores de la educación por todos los esfuerzo que deben hacer para concretar sus tareas. “Teniendo en cuenta que hoy, los docentes se tienen que trasladar, se tienen que ir a los distintos lugares. Esta madrugada, nos encontrábamos y veíamos a un montón de docentes haciendo dedo para poder asistir a las escuelas. Entonces, no podemos que nos den una bonificación de 2.500 pesos, equivalentes a 5 kilos de carne. Por eso, nos hemos retirado de la conciliación obligatoria porque consideramos un despropósito, no podemos aceptar un 15 por ciento, en el momento que estamos viviendo los docentes, de la indigencia”, reafirma Kuris.