FESICh SITECh Castelli quiere una propuesta mixta, con aumento al valor del punto y bonificación

Al momento de su alocución, el secretario general de FESICh SITECh Castelli, Damián Kuris, expresa “No tenemos definido el porcentaje, ni nada, es una propuesta para decir los llamamos pero no sabemos que vamos a hacer. Acá debemos dejar claro, hoy en el Día de la Mujer, no podemos dejar que los docentes sigan en la indigencia, y algunos pueden enojarse con lo que voy a decir, el año pasado les planteamos que la cláusula de revisión nos iba llevar a un problema, porque no era una actualización automática, no era un gatillo como dijo alguno, no es gatillo, se revisa.

Más adelante, Kuris considera que “la propuesta tiene que ser mixta, tiene que ser un aumento al punto, pero para preparar lo que venimos perdiendo desde hace años, es experimentar una bonificación remunerativa, tendrá que ser algo con la movilidad, pongámosle otro nombre para que le toque tanto al activo como al pasivo, que se llame Trayectoria Docente”.

Sostiene el secretario general de FESICh que “es la única manera que podamos salir de la pobreza, de la indigencia, porque si creen que con la cláusula no van a perder este año, porque hay muchas personas aquí que hacen discursos de barricada, hay que recordar quie quien llevó al salario al décimo octavo lugar es la misma Provincia. El mismo gobernador decía ‘a igual trabajo, igual remuneración’, ¿qué pasó? Hoy, el maestro de grado tendría que cobrar igual a 25 horas cátedras, por eso después se tuvieron que ir poniendo bonificaciones, para ir por el desfasaje”.

Expone la propuesta que pretende FESICh SITECh Castelli.“Nosotros, desde nuestro sector creemos que la propuesta tiene que ser mixta. Tiene que ser un aumento al punto, pero para reparar lo que venimos perdiendo hace años, es implementar una bonificación remunerativa, llámese trayectoria docente”.