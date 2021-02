Mujeres al Frente lleva varios reclamos al Gobierno provincial

Tras entregar el petitorio con las demandas al Gobierno Provincial, Marcela Acuña, referente de Mujeres al Frente, explica uno a los reclamos. “Estamos acá por el tema educativo, la vuelta a las clases presenciales; ahora salieron con la bimodalidad. Entiendo todo el tema salarial, los chicos no tuvieron clases durante un año, los adolescentes tampoco, queremos que las clases también sean presenciales. Para eso, es importante que se tome una decisión política”.

“Lo otro, la inflación. La plata no alcanza y la gente se está muriendo de hambre. Lo de Precios Cuidados es un verso, una chantada, llegás a la góndola y los precios están siempre lo mismo. Creemos que tiene que haber una solución con respecto a eso”, considera la dirigente social.

“La otra cuestión es la falta de trabajo. La gente no tiene trabajo, nosotros estamos generando obras públicas, sin poder tener una regularización de las obras. Hemos pedido eso, no logramos”, lamenta la referente de Mujeres al Frente.

También expone el respaldo a los vendedores de comidas al paso de Laguna Arguello. “Creo que son un montón de cuestiones, la discriminación a los vendedores informales, no solamente los están sacando de sus lugares de trabajo, sino que los están llevando presos”.

Ante los planteos expuesto, Acuña estima que “las decisiones son VIP, el gobierno tiene una decisión VIP, porque decide para un sector, no para la mayoría. Como dice el compañero Emerenciano, para eso tenemos que luchar, para que se abra la puerta para todos. Nos criticarán, se disgustarán pero los planteos que hacemos son reales. Aquí las vacunas no llegaron; aquí los Precios Cuidados no llegaron; aquí, entonces ¿a dónde está yendo la política del Estado, para dónde está yendo que no las estamos viendo?”, deja abierto el interrogante.