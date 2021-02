Para Federación SITECh, el gobierno miente cuando ofrece una bonificación en lugar de la cláusula gatillo

En pleno salón Obligado de la Casa de Gobierno, Federación SITECh expone su postura ante el ofrecimiento de mejora salarial para los docentes, de 10 por ciento al valor del punto y 2 mil pesos en negro.

Mientras una gran cantidad de docentes acompañaba fuera de la casa gubernamental chaqueña, Eduardo Mijno, secretario general de Federación SITECh, expresa: “Dos cosas antes de pronunciarme ante el particular: No sé si reir, llorar o hablar entonces voy a hablar; primero evitemos la bajada de línea política partidaria en la cual estábamos en este salón en plena época del kirchnerismo, de crecimiento a paladas y resulta que nos decían exactamente lo mismo que alguien proponía acá: bonificación; entonces no me vengan con el verso, en ese entonces era joven y con el discurso de que estamos mal pero vamos bien lo sabemos desde chicos lo conocemos de memoria, lo que sabemos sí es que pagan al Banco Internacional, la previsibilidad le dan a los que tienen aseguradas ganancias y a los pobres nos dicen ‘encontré un nuevo concepto previsibilidad y seguí siendo pobre’ y ¿por qué? Porque no tenemos, esa es la previsibilidad que le dan a los trabajadores, pero a los ricos y que acumulan riqueza, claramente le dan la previsibilidad y son las reglas de juego”. Seguidamente, el secretario general de Federación SITECh recuerda: “Ya le dijimos que hablamos con el kirchnerismo, macrismo que empeoró todo y después viene el fernandismo, con los tres en las mismas condiciones discutíamos básicamente lo mismo”, remarca Mijno.

“Tengo otras cosas para decir, una buena felicitaciones por el intento hábil, muy hábil de dividir la dirigencia, están hablando y en vez de cumplir con la cláusula gatillo hablan de bonificación a los dirigentes y lo que está esperando la docencia es que se cumpla con la cláusula gatillo, lo que prometió el gobernador el año pasado y por la cual estaba chocho porque se iniciaban las clases”, apunta el referente de Federación SITECh.Y luego arremete: “Parece que cumplió lo que le pidió Fernández y díganle de parte nuestra al gobernador que el Ejecutivo nacional ordenó y tuvo que bajar la cabeza”.

“Cuando dicen ‘no le vamos a dar la cláusula gatillo porque le vamos a dar algo mejor, mienten y que van a recomponer el sueldo por encima de la cláusula gatillo, pero picarones les tendría que decir dame la cláusula gatillo y si después tener para recomponerme el sueldo por encima de la inflación, dámelo”, sienta posición sobre uno de los puntos clave del reclamo docente.