ATECh alerta "ante cualquier intento de modificar el sistema previsional"

"Los trabajadores del Estado de la provincia del Chaco y en particular no solo somos sometidos a sobrevivir con salarios por debajo de la línea de pobreza y con un panorama inflacionario impredecible, sino que además, somos amenazados con una reforma previsional que libere al Estado nacional de financiar el déficit de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, entre ellos el de la provincia del Chaco”, plantea ATECh. A esto además considera que “se han olvidado entre otras cuestiones que, durante 25 años el Chaco financió el régimen previsional nacional con el 15 por ciento de coparticipación (1.993-2..015), y luego con un porcentaje decreciente hasta el 2.020”.

Afirma que según publicaciones periodísticas, “el ajuste propuesto y la quita de derechos previsionales tiene como objetivo reducir el déficit fiscal y generar recursos para el desarrollo económico, o sea, el repetido estribillo por el liberalismo y el capitalismo antisocial”. En esa línea, ATECh dice que “siguiendo esta ideología, se propone para la reforma sugerida, la reimplantación del sistema de capitalización fallido en nuestro país, y que enriqueció a una minoría, como los administradores de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), y permitiendo a empresas y bancos cuyas ganancias son fugadas fuera del País, financiarse en un mercado de capitales constituido con el dinero de los trabajadores, agregando a ello el incremento de la edad jubilatoria (recaudar más), y eliminación de pensiones (reducir costos)”.

Ante todo esto, ATECh alerta a los docentes y demás trabajadores del Estado provincial “ante cualquier intento de modificar nuestro sistema previsional provincial, manteniendo la unidad en la lucha”.