FESICh SITECh Castelli remarca: "el salario docente no es ganancia"

“En 2.020, pagaban ganancias los empleados solteros cuyo salario neto mensual superaba los 55.261 pesos. En el caso de los casados, el tope era de 64.145 pesos y para casados con dos hijos se elevaba a 73.104 pesos”, expone FESICh SITECh Castelli.

“En el presente mes, centenares de docentes que percibieron sueldos adeudados del año 2.020 se encontraron con elevadas sumas de descuento por el código 609 (ganancias), por lo cual estaríamos ante una eventual retención indebida de ingresos por parte de la patronal por no superar el neto de salario mensual, es decir, no cobrar de ‘bolsillo’ por mes de trabajo la suma de 55,261 pesos, en el caso de los docentes solteros”, plantea el sindicato docente.

Poco después, considera que “esta maniobra no es un ‘error del sistema’” y entiende que “un trabajador que percibe sueldos acumulados de meses adeudados no debe pagar ganancias por lo que esto sería una acción más de ajuste al trabajador docente”.

Apela a la ministra de Educación Ministra remarcando que “el salario para un docente no es ganancia, es un pulverizado ingreso que no le alcanza para cubrir los gastos mensuales por lo cual le solicitamos tenga una cuota de respeto para con los educadores chaqueños y proceda a restituir cada centavo descontado indebidamente a cada trabajador docente que sí merecen un salario decente y no descuentos indecentes”.