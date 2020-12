La Unión Judicial queda con la esperanza del "respeto irrestricto" a la Ley salarial que los rige

“Se va un año que va a quedar marcado en nuestras memorias y la historia, como el año de una nueva pandemia que azotó y azota aún a la humanidad en su conjunto, sin la certeza de su fin. El COVID-19 irrumpió en los finales del 2.019 en China, pasando luego por varios estados europeos para propagarse rápidamente por el resto del mundo, llegando a detectarse los primeros casos en el Chaco a principios del mes de marzo. Nadie está exento a contagiarse de este virus silencioso, que puede dejar graves secuelas y afectaciones en la salud de pacientes contagiados e irremediablemente la muerte”, señala la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco, en su informe anual 2.020.

Gestiones de la UTJCh frente a la pandemia

“Desde la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco se entendió el peligro y la situación de emergencia sanitaria, y en consecuencia se trabajó denodadamente mediante acciones, presentaciones, escritos y peticiones elevadas a las autoridades del Poder Judicial y del Ejecutivo. Se interactuó participando activamente en la Comisión Laboral de Emergencia Sanitaria creada por el gobierno, con autoridades de los Ministerios de Gobierno y de Salud y de sindicatos de actividades públicas y privadas de la provincia, lo cual posibilitó la capacitación constante de los representantes de este gremio para enfrentar la emergencia sanitaria y la concreción de diversas acciones tendientes a la protección de la salud y condiciones laborales de los trabajadores como ser: prórroga del servicio judicial de urgencia, visita e inspección a distintas reparticiones de la primera circunscripción de la justicia provincial, en razón de la imposibilidad de trasladarse a las demás jurisdicciones; recomendaciones sobre protección, prevención e higiene a autoridades y trabajadores presenciales de las distintas reparticiones; entrega y colocación de folletería preventiva; solicitud de medidas para la elaboración del protocolo de emergencia sanitaria puesto en funcionamiento por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco; concreción de testeos serológicos al personal y solicitud de incluir a los trabajadores del sector que lo deseen, en las primeras etapas de vacunación contra el COVID-19, a fin de disminuir el riesgo de infección y propagación del virus entre el personal del Poder Judicial, entre otras. Asimismo se abordó la situación del teletrabajo a través del estudio sobre la utilización de nuevas tecnologías de la informática y telecomunicaciones, interactuando con gremios judiciales de Corrientes, Formosa, Misiones y de la Justicia Federal”, detalla las principales acciones del gremio que conduce Walter Bernard.

“Anoticiados de la Resolución Nº1.191/20 del Superior Tribunal de Justicia que dispone los lineamientos generales para la prestación de funciones a partir del 1° de febrero de 2.021, en fecha 22-12-20, se presentó un pedido intergremial ante el Alto Cuerpo solicitando el cumplimiento de la convocatoria del personal conforme Resolución N°413/20, hasta un máximo del 50 por ciento por turno, con el registro de asistencia correspondiente, así como también el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad vigente y la limpieza y desinfección de todas las dependencias entre cada turno. Se reclama sobre la responsabilidad de las decisiones que puedan tomar jueces y jefes de oficinas el año que viene para cuidar la salud psicofísica y la vida del conjunto de los trabajadores judiciales”, amplía los temas planteados a lo largo del año.

Gestiones salariales de la UTJCh

“Las mismas se iniciaron en reuniones de Comisión Directiva durante los meses de enero y febrero del corriente año, definiendo distintas alternativas salariales para ser presentadas ante el Poder Ejecutivo, las que fueron debidamente ratificadas por las asambleas gremiales de fecha 6 y 13 de marzo, todas tendientes a recomponer la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores en los períodos 2.017-2.019 y a corregir las diferenciaciones salariales de los últimos años, que benefician únicamente a magistrados y funcionarios, en detrimento del salario del resto de los trabajadores”, menciona la Unión Judicial.

“El 16 de marzo, se firma un Acta Acuerdo para la pauta salarial del primer cuatrimestre del año, con el Gobernador, los ministros de Gobierno, Hacienda, Justicia, Subsecretario de Trabajo y los representantes de tres gremios Judiciales y la Asociación de Magistrados y funcionarios, fijándose como fecha para el segundo cuatrimestre de la mesa técnica salarial del Poder Judicial el día 20 de abril. A dos días de este acuerdo, mediante Decreto Nº433/20 se declara en la Provincia, en concordancia con el Ejecutivo Nacional, la Emergencia Sanitaria por Coronavirus, el aislamiento domiciliario obligatorio y el receso total de actividades en oficinas públicas con guardias mínimas en actividades y servicios esenciales. Ante el nuevo escenario, esta Comisión Directiva consideró prioritario atender a cuestiones vinculadas con la salud, prevención, protección y condiciones laborales de los trabajadores”, remarca la entidad sindical.

“Cuando el gobierno retomó las discusiones salariales con algunos sectores y que los trabajadores judiciales en ningún momento dejaron de prestar funciones, ya sea de forma remota, con equipamiento, herramientas y gastos de conexión y de energía propios, o de forma presencial, esta Comisión Directiva, volvió a trabajar en propuestas salariales para el segundo cuatrimestre, basándose estrictamente en las que fueron ratificadas por las últimas asambleas realizadas, antes de la Resolución Nº238/2.020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, publicadas en el Boletín Oficial de fecha 16/03/2.020 que prohibió la realización de asambleas gremiales en el ámbito de todo el país y que luego se extendió hasta febrero de 2.021”, apunta la Unión Judicial.

“También se volvieron a concretar reuniones con los distintos gremios judiciales y Asociaciones de Magistrados y Jueces de Paz. En fecha 23 de Julio, los cuatro gremios judiciales solicitaron formal audiencia al Gobernador de la Provincia y a los ministros de Gobierno y de Hacienda, para retomar las paritarias y el 11 de Agosto se hizo lo propio con autoridades del Superior Tribunal de Justicia. La respuesta del Superior Tribunal de Justicia consistió en que oportunamente se informaría la realización de una reunión virtual para tratar el tema salarial pero la oportunidad nunca llegó, a pesar de reiterados pedidos en el mismo sentido, logrando solo una reunión en todo el año, con el Alto Cuerpo, en la que se trató el tema sanitario”, expone el gremio judicial.

“El 1° de septiembre, del año en curso se reiteró el pedido de audiencia ante el Gobernador de la provincia, iniciando discusiones paritarias llegando a un acuerdo verbal entre autoridades del Poder Ejecutivo, Jueces de Paz y Faltas y representantes de gremios judiciales, en la que se consensuaron incrementos a partir de Septiembre que se detallan a continuación: 1) 5 por ciento al básico; 2) 4 por ciento al adicional por incompatibilidad; 3) incrementar 2 por ciento en el adicional remunerativo para el resto del personal que fuera marginado con los Decretos 2.761/19 y 3.033/19 y 4) aumentar mil pesos el rubro reconocimiento. El punto 3 del acuerdo significaba una primera reducción de la diferenciación creada por decreto del gobierno anterior y un reconocimiento a lo solicitado por los cuatro gremios judiciales desde el inicio de las paritarias con respecto a corregir los decretos que no respetan la Ley salarial del Poder Judicial 468-A. Sin embargo, en fecha 7 de octubre, luego de reuniones y presiones por parte de magistrados y el STJ, el Ejecutivo dicta el Decreto 1.294/20, en el cual incluye un ítem que no fue tratado en las paritarias, ni forma parte de los acuerdos firmados y se aleja del objetivo de los gremios judiciales tendientes a disminuir la diferencia porcentual generada por los decretos de la gestión anterior entre magistrados y funcionarios con el resto del personal. Ante esta novedad se planteó ante el Gobernador la rectificación del Decreto 1.294/20 y pedido de audiencia para lograr una solución al conflicto. En fecha 14 de diciembre se reiteró el pedido de audiencia ante el Ejecutivo fundado en la anterior solicitud y atento a que las recomposiciones salariales para el sector al mes de noviembre fueron superadas por el índice de inflación declarado por el INDEC, siendo que una de las promesas electorales del actual Gobernador fue que durante su gestión, los salarios de los trabajadores no iban a perder con respecto a la inflación”, describe lo actuado por la Unión Judicial.

“En fecha 6 de octubre, el Superior Tribunal de Justicia, mediante Acordada Nº3.587, en su punto 7, ratifica el anteproyecto de Ley ingresado al Poder Legislativo por Diego Derewicki, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia del Chaco, los cuatro gremios legitimados del sector lo rechazaron categóricamente con recursos presentados a la Legislatura por no haber sido convocados para debatirlo, y por ser violatorio de la Constitución Provincial, colisionar con la Ley 468-A (antes 2.895), derecho de propiedad del personal judicial, por carecer de valores constitucionales, morales, éticos y de sentido común y pretender cambiar la base de cálculo de las remuneraciones del personal judicial, disminuyendo los porcentajes de los trabajadores en la grilla salarial y manteniendo los de los jueces, fundamentos basados en autosentencias (revocadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tres veces consecutivas) que de ninguna forma autorizaron a desenganchar al resto del personal”, plantea el gremio judicial.

“Al día de la fecha y ya cerrando el año, continuamos reclamando a los tres poderes del Estado éstos últimos requerimientos consensuados entre los cuatro gremios judiciales que en el transcurso del año y en la situación de emergencia sanitaria de la pandemia demostraron prudencia y apertura al diálogo, que se interrumpió en los últimos meses sin motivo alguno, esperando esta parte alguna respuesta”, expone.

“Finalmente, no cabe más que destacar el enorme esfuerzo y trabajo realizado por los compañeros judiciales de la provincia, demostrado acabadamente en cada una de las funciones que prestan diariamente para llevar adelante el servicio de justicia, enfrentando durante este año que se va y seguramente gran parte del año que viene, con todos los cuidados personales posibles, el peligro latente del COVID-19. Por ello, merecen un inmenso reconocimiento de nuestra parte, al igual que los demás trabajadores esenciales de la provincia. Desde la CD extendemos un abrazo fraterno, y les Deseamos: Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, prosperidad y feliz navidad y año nuevo, para que el 2.021 nos encuentre trabajando juntos, unidos en la acción sin distinción de gremios ni de cargos, todos los trabajadores judiciales de la provincia, con la firme esperanza de lograr el respeto irrestricto a nuestra Ley salarial, para que todas las reivindicaciones por las que estamos y seguiremos luchando converjan de una vez por todas y hagan honor a la palabra justicia”, subraya la Unión Judicial.