FESICh SITECh Castelli: "El adelantamiento del cierre del ciclo lectivo es para ajustar a los trabajadores"

“Hace días se conoció la Resolución 2.637/20 del Ministerio de Educación a través de la cual se da por finalizado el período lectivo 2.020. A partir del 1 de diciembre existen centenares de docentes que deberían cambiar de situación de revista y otros centenares a los que deberían otorgarles continuidad en el cargo u horas de cátedras (art. 97, 115 de la Ley 647 - E del Estatuto del Docente). Con el dictado de la resolución ut supra mencionada el Ministerio de Educación no permitiría la liquidación de sueldos de los docentes a partir del 1 de diciembre aduciendo que no están frente a alumnos lo cual es una aberración legal y jurídica siendo que no existe norma legal que así lo establezca más que una interpretación maléfica de las ya existentes. Ante este panorama nos encontramos nuevamente frente a un posible delito penal por parte de las máximas autoridades del Ministerio para con los trabajadores de la escuela pública chaqueña”, alerta el secretario general de FESICh SITECh Castelli, Damián Kuris.

“Nosotros ya lo advertimos y el resultado es porque no escuchan a nadie”

Acota Kuris: “se lo advertimos a la ministra Daniela Torrente en reunión de mesa técnica que estamos en el peor momento de la pandemia y afectar la estabilidad laboral de los colegas docente, pero los funcionarios pretenden disciplinar al virus con una disposición o un decreto”. Asimismo, dice: “Lo más grave es que no escuchan a nadie. Las reiteradas sugerencias y propuestas que le presentamos nunca fueron tenidas en cuenta, actuando con absoluta soberbia y con total desprecio a la vida de los chaqueños.”, subraya.







“Negar la realidad no es una opción”

“A la realidad se la confronta para corregir los errores”, señala el dirigente sindical. “Aún con magros salarios siempre los docentes fuimos los que sostuvimos al sistema educativo proveyendo de los elementos necesarios a los alumnos, ante la ausencia de un Estado que distrae recursos en cosas que nos son prioritarias. Si se pretende brindar el mismo nivel de acceso y línea de partida a todos los niños y jóvenes del Chaco es tiempo de cambiar las cosas”, remarca el gremialista. “Si los gobernantes realmente pretenden elevar el nivel del sistema educativo y consensuar las bases para el nuevo paradigma de la educación del siglo XXI, es imperioso planificar estratégicamente junto con los principales protagonistas priorizando a los alumnos de los distintos niveles educativos”.

“Siempre ajuste nunca una ayuda al sector docente”

“Los trabajadores estamos cansados de ser la variable de ajuste de los gobernantes de turno, por eso sugerimos que busquen alternativas que dignifiquen al docente”, resalta finalmente el secretario gremial de FESICh SITECh Castelli, Damián Kuris.