Inscripción a interinatos y suplencias: "Capitanich incentiva la aglomeración de docentes", asegura Federación SITECh

Federación SITECh expresa su disconformidad “con el Decreto 1265 del Poder Ejecutivo que permite la inscripción para interinatos y suplencias a través de un sistema online pero al mismo tiempo por correo postal como si estos dos sistemas fueran compatibles con los fundamentos del Decreto y con la situación de aislamiento social debido a la pandemia”.

“Efectivamente el Decreto tiene como fundamentos los Decretos Nacionales y Provinciales de Necesidad y Urgencia relacionados con el COVID 19, estableciendo que los mecanismos de inscripción y valoración serán en forma virtual, adecuados a la circunstancia, pero en la parte resolutiva en su artículo tercero luego de establecer que la inscripción sera online, sin dar un solo argumento agrega ‘manteniéndose el correo postal ‘ , es decir, borra con el codo lo que escribió con la mano”, plantea. A lo que seguidamente expresa: “Acaso no sabe el gobernador que la inscripción para interinatos y suplencia implica a más de 30 mil docentes que recorrerán correos postales (como es costumbre los últimos días de inscripción)) pero antes se concentrarán en los Juzgados de Paz para autenticar papelitos y antes de eso en las instituciones para conseguir los mismos ( conceptos , antigüedad, constancias de titulos y de distintas actividades ) lo que significa eliminar la concentración de docentes en las distintas Juntas para incentivar la concentración en otros organismos.

A contrapelo de lo que propuso este sindicato de eliminar todos los papelitos y establecer el legajo virtual (inclusive con más seguridad que el papelito autenticado ya que son los distintos organismos del Ministerio los que validan la documentación), el gobernador mantiene en esta época el legajo de papeles creándole a las Juntas un problema más para compatibilizar los dos sistemas”, indica el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

“No hay explicación de semejante contradicción por parte del Gobierno, salvo que el Decreto, como dice uno de sus considerandos, venga del Ministerio de Educación y de Tecnología que no pudo resolver durante más de 6 meses un sistema de designación virtual para docentes suplentes sin poder determinarse si es por malicia ( hacer ahorro ) o por inoperante ( de las dos no se sabemos cuál es más grave ), quedando claro que el Ministerio de tecnología es lo que carece y que podría haber solucionado los derechos de los docentes no solo para suplencias sino para continuidad de los distintos concursos a través de lo virtual , quedando claro que no hay voluntad ni tecnología en el Ministerio de Educación agregando un conflicto más con la docencia al ya existente salarial”, asevera el gremio docente.

“El gobernador deberá dar explicacion de esta contradicción bajo la consecuencia de quedar sin autoridad moral para exigir a los ciudadanos chaqueño el aislamiento social ya que el Decreto N° 1.265 incentiva la concentración y aglomeración de docentes en pleno auge de contagio tirando por tierra todos los Decretos de Necesidad y Urgencia citados por la propia norma”, sostiene.