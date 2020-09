Mujeres al Frente manifestará para pedir la destitución de Olivello

Mañana martes 29, la agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Emerenciano confirma que volverá a manifestarse. “Volveremos a salir a las plazas a exigir que personajes con prontuarios, como el sargento Gustavo Olivello dejen de cumplir funciones que atentan directamente contra la democracia. Anuncia que estarán desde las 9 horas, en el mástil mayor y “deplegaremos la bandera que denota su figura en la sociedad política chaqueña para demostrar que no olvidamos y que no lo queremos en el Estado”, remarca.

“Despues de haber soportado el genocidio social llevado adelante por el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados radicales, después de haber salido a las calles con la bandera Fuera Macri, de haber tenido persecuciones, difamaciones y estigmatizaciones, despues de haber llorado a Santiago Maldonado y tantos más… volvemos a vivir estas designaciones similares a la de Berni en Buenos Aires, donde atentan directamente contra todos aquellos que pusimos la vida para echarlo a Macri”, asevera la agrupación Mujeres al Frente.

“Combatimos el hambre, la pobreza y ahora a un sargento que nos amenaza y pega como hizo con Mirian el jueves pasado. Por estos y muchos otros apremios ilegales, exigimos su destitución. No nos olvidamos de los hermanos de Fontana. No nos olvidamos de los tobas. No dejaremos que el miedo gane”, afirma la agrupación femenina del Movimmiento Socialistas Emerenciano..