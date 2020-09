Mujeres al Frente expresa solidaridad con Miriam Duarte, golpeada por la Policía del Chaco

“Mirian Duarte tiene 43 años de edad; 5 chicos, es ama de casa y presidenta de una cooperativa denominada 22 de mayo. El último jueves fue brutalmente golpeada por efectivos de la Policía del Chaco, al mando del funcionario Gustavo Olivello, perteneciente al Ministerio de Gobierno de la provincia del Chaco”, denuncia Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Emerenciano.

“Mirian reclama que se efectivice el convenio de realización de veredas que el mismo ministro de Gobierno, doctor Juan Manuel Chapo; le hizo firmar y que nunca se cumplió”, asevera la referente de Mujeres al Frente. Luego, sostiene: Es una verdadera situación e injusticia del poder ‘hacerte firmar un convenio’ ‘para después esconderse como rata para no cumplirlo’ a lo que se agrega una buena molida a palos por reclamar el mismo”.







En esa línea, Acuña reflexiona: “A 48 horas del hecho, veo a la provincia firmar convenios contra la violencia hacia las Mujeres; me pregunto: ¿Mirian no es Mujer? el reclamar lo que firmó y le prometieron, ¿la hace menos mujer?. Ningún medio cubrió como salió Mirian después de los golpes que recibió; tampoco dijeron lo que ella reclama. No. Solo se encargaron de mostrar otro hecho que sin fundamento real ya que no se comprobó, dio lugar a que el nazi de Olivello junto a su nuevo jefe el ministro de Gobierno atendieran al periodista y no dijeran una palabra de la situacion de Mirian”.







“Mirian como tantas mujeres y hombres desarrolla una tarea social; desde merenderos y trabajos comunitarios ;solo reclama lo que firmó y lo que le dijeron que se haría; es una mamá; que trabaja diariamente desde su espacio junto a sus vecinos y fue vulnerada en sus derechos”, plantea la dirigente del Movimiento Socialistas Emerenciano.







“Ella como muchos más, son víctimas de políticas que no tienen en cuenta a los que nada tienen; que se manejan con mentiras y se escudan en personas como Olivello y después van a la iglesia a tomar hostias, cuando en realidad van a lavarse las culpas de golpear a otros seres humanos indefensos como Mirian”, expone la dirigente de Socialistas Emerenciano.







“Mirian no cometió ningún delito y la tuvieron presa durante horas; Olivello y su gente que la golpearon eran felicitados por evitar el reclamo. Mientras hablaban en contra de la violencia contra las mujeres; faltó aclarar que no todas las mujeres somos iguales y que las que exigimos que se cumplan los derechos de todos, sin importar género, somos las que no tenemos derechos y las que recibimos garrotes de la mano del nazi de Olivello y las otras las de oficina o que no reclaman los derechos de todos tienen la categoría de mujer y están excentas del garrote”, expone.







“Basta de hipocresía, señores y señoras hay muchas compañeras y compañeros como Mirian que reclamamos y que no nos bancamos a violentos como Olivello. Tienen que tomar una decisión o cumplen o nos siguen golpeando y matando, no hay terceras posiciones", expresa la referente social.







Respalda el accionar de esta mujer y de quiénes la acompañan. “Toda nuestra solidaridad con Mirian y sus compañeros/as”, manifiesta.