APTASCh va a paro el lunes 21

APTASCh da a conocer la convocatoria a un paro de actividades por 24 horas, para el lunes 21 de septiembre, que incluirá asambleas en los lugares de trabajo y una concentración en el hospital Perrando, desde las 9.30 horas, respetando las normas de distanciamiento social.

Desde la entidad aclaran además que “los servicios de atención COVID estarán exceptuados de la medida”.

El paro se realizará en “rechazo al 7,8 por ciento de aumento salarial propuesto por el Ejecutivo provincial, que rechazamos por ser insuficiente, y repudiamos por otra parte la actitud del gobierno de despreciar los compromisos asumidos y cambiar a su antojo y conveniencia las condiciones de las negociaciones”.

En tal sentido, argumenta que “en marzo el Gobierno convocó en una mesa de negociación a todos los gremios, incluido APTASCh, y se firmó un acuerdo de aumentos cuatrimestrales y de volver a convocar a la misma mesa; cinco meses después, el propio Gobierno desechó livianamente sus compromisos”.

“El aumento salarial propuesto apenas cubre la inflación del segundo cuatrimestre, condenando a los trabajadores a perder el valor de su salario los últimos cuatro meses del año”, apunta.

Además, indicaron que “rechazamos las sumas fijas no remunerativas como ser refrigerio, que no llegan a nuestros compañeros jubilados, y rechazamos la falacia del argumento expuesto por el gobernador de que los aumentos al básico no sirven porque son absorbidos por la usura y no le rinden al trabajador”. “Si quiere trabajadores desendeudados que el Estado les provea salarios dignos, ¡no en negro!”, exclama.

Por otra parte, desde APTASCh indican también que “el gobierno sigue sin dar una respuesta a los 2.500 trabajadores de la Salud precarizados, por lo que exigimos iniciar ya el proceso de regularización para aquellos que sostienen el sistema con retribuciones miserables y sin ningún derecho”.

“El recurso humano de la Salud Pública en general sigue siendo destratado en lo que hace a las condiciones salariales y laborales. Recibimos pacientes COVID de Salta, y más allá de la loable solidaridad entre hermanos argentinos, no contamos con el recurso humano suficiente en nuestras terapias intensivas y también falta de insumos y medicamentos”, exponen.

“Necesitamos respuestas ya, la salud no puede esperar”, resaltan.