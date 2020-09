El Frente Gremial Docente inicia semana de paros

Los sindicatos del Frente Gremial Docente convocan a una nueva semana de medidas de fuerza. La medida tendrá el carácter de paro virtual, implica la desconexión total por parte de los docentes, y se cumplirá desde el lunes 7 y hasta el jueves 10 inclusive, atendiendo a que el viernes 11 es el Día del Maestro y no hay clases.

"Fecha cara a los sentimientos de todos los trabajadores de la educación si las hay, y fecha en la que se cumple el primer año del compromiso asumido por el Gobernador Capitanich -en su carácter de candidato entonces-, ante el Frente Gremial Docente, para incorporar en la política salarial del sector, desde su Gobierno, la herramienta de la cláusula gatillo, la que ratificara en el seno de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, como la deuda que ha asumido por tal concepto con los docentes activos y jubilados de la Provincia. Ahora le resta cumplir y dejar de seguir sumiendo en mayor pobreza a los educadores chaqueños", expresa el Frente Gremial Docente, en un comunicado.



"Claro está que el Gobierno es el único responsable del grave conflicto educativo en la Provincia, con docentes empobrecidos, con un ajuste extraordinario a la totalidad de los educadores, que sumado al incumplimiento salarial, desde su brazo ejecutor -el Ministerio de Educación-, que en 8 meses no ha designado docentes, con la excusa de que el sistema on line "vive colapsado" -generando ahorros extraordinarios a costa de la fuente de trabajo de los miles de docentes sin cargo, del derecho social a la educación de los niños y jóvenes, "adecuando normativas" para que dicho ajuste sea cristalizado con mayor profundidad aún, como lo refleja el Decreto 818/20 por el que se amplió el plazo de cobertura de suplencias a más de diez días hábiles... cuando anteriormente era a partir de un día, decreto que se reclama sea derogado desde el mismo momento que fuera dictado, y sin embargo está vigente. No dictado de las Resoluciones de afectación de horas correspondientes para los quintos años de nivel secundario... dilatando todos los tiempos al máximo para seguir profundizando el lamentable plan de desinversión en el sistema educativo chaqueño, que a esta altura de las circunstancias, nadie puede dudar que atraviesa uno de los peores momentos de la historia", asevera el Frente Gremial.





Luego, la organización de sindicatos de la educación ratifica que "la cláusula gatillo es irrenunciable e innegociable", y exhorta al Gobierno a resolver el conflicto, "honrando su deuda con la docencia toda y comenzando a desandar un camino diametralmente opuesto al que ha tomado para con la educación y la escuela pública chaqueña", plantea.