El Frente Gremial Docente va a otra semana de paro

Las organizaciones sindicales que conforman el Frente Gremial Docente, convocan a una nueva medida de fuerza consistente en el paro virtual de toda actividad, lo que implica la desconexión total para cada docente, de todos los niveles y modalidades del sistema educativo y en todo el territorio de la provincia, para cumplirse desde el martes 18 y hasta el viernes 21 de este mes y año inclusive. Reclaman “ante la total falta de respuesta del Gobierno al reclamo del pago de la cláusula gatillo comprometida para la docencia chaqueña a propuesta y requerimiento del espacio, para que represente el piso de la pauta salarial para el año en curso, no habiendo percibido el docente de esta Provincia un solo peso de incremento en lo que va de 2.020”,





La medida que tiene como eje central el reclamo por el pago de la cláusula gatillo, más el reclamo por la reanudación de las reuniones de política salarial y condiciones de trabajo encabezadas por el propio Gobernador poniendo énfasis en que “la última ha pasado algo más de dos meses a cuarto intermedio que fuera suspendido por razones de agenda gubernamental, para reanudarse a la brevedad, y aún se aguarda sea convocada-, con el objetivo de definir y establecer la continuidad de una política de recuperación y recomposición salarial adeudada a los docentes chaqueños iniciada en 2.019 (por el poder adquisitivo perdido en 2.017 y 2.018) a propuesta del Frente Gremial ante la gestión anterior –de la mano de la herramienta de la cláusula gatillo- desde su paquete de medidas que permitiera destrabar el durísimo conflicto del año pasado. El sector docente observa con enorme desazón, angustia y preocupación la desconsideración puesta de manifiesto por el Gobierno para con la crítica situación de los trabajadores de la educación –activos y jubilados- sumidos en no menos de un 90 % por debajo de la línea de pobreza, lo que habla a las claras del desinterés por la educación del pueblo que sistemáticamente se enarbola en los discursos”.

“Como si poco fuera la sumisión del 90 por ciento de la docencia chaqueña por debajo de la línea de pobreza, el Gobierno suma la “batería de acciones para profundizar el ajuste llamado ahorro desde la cartera educativa”, sin respuestas reclamadas desde principios de la cuarentena para los colegas sin cargo; con el ajuste traducido en el Decreto 818/20 por el que se establece la no designación de suplentes en suplencias que no sean superiores a diez días, en clara contradicción al 'objetivo¡ planteado en los mismos ¡considerandos' de dicho decreto que es 'para garantizar el derecho social a la educación', ratificándose el reclamo por su inmediata derogación y el restablecimiento de la normativa anterior para la cobertura de suplencias desde un día en adelante –posición de la gran mayoría de las entidades sindicales en mesa técnica que tratara el tema designaciones, totalmente desoída por las autoridades-; los desastrosos intentos de 'designaciones' on line de suplencias en toda la Provincia, generando un desmadre del sistema producto de la inoperancia e ineficiencia del propio Ministerio de Educación, que claramente deja el beneficio de la duda del lado de los educadores chaqueños, de que tal situación estaría generada de ex profeso para dilatar las designaciones en el tiempo y 'ahorrar' así con sueldos no pagados a docentes –a costa de su fuente de trabajo, de su salario, de su economía familiar-”, exponen los sindicatos que integran el Frente Gremial Docente.