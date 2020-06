"¿Cómo el barrio Emerenciano no tiene infectados?", se preguntan en Mujeres al Frente

"Nosotros seguimos dentro del barrio Emerenciano. Lo evidente hay que decirlo en un mundo donde cada vez se ignora más lo obvio”, afirma Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano.









“El barrio Emerenciano es uno de los pocos que con más de 300 casas la mayoría de familias numerosas, más establecimientos públicos autogestionados por nuestra organizacion Socialistas Unidos, con comedores y merenderos comunitarios funcionando para personas que son parte y fuera de la comunidad del mismo barrio, con obras hechas por trabajadores/as, donde el 90 por ciento vive en el barrio, todo esto, con la bendicion de seguir, sostener y sobre todo sanos, sin coronavirus, que es lo más importante”, reivindica la dirigente de Mujeres al Frente.







“No se dice porque no se quiere poner de ejemplo, peroel no tener COVID y trabajar para la prevención en una zona vulnerable con familias pobres que no son de clase de media, es para destacar”, reafirma Acuña. A lo que luego expresa: “Es más fuerte el oportunismo politico de los gorilas de derecha y de izquierda de criminalizar a una organizacion conducida por Emerenciano ¿cómo el barrio Emerenciano no tiene infectados?”, deja el interrogante. Y poco después afirma: “Rompiendo las logicas capitalistas, el barrio Emerenciano resiste”