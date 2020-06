En Socialistas Unidos reflexionan sobre medios de comunicación y "la maldita policía"

“La verdad que no me sorprende el tratamiento que nos dan desde los sectores de la maldita policia y los medios de comunicacion. No puede ser otro el trato, somos una organizacion conducida por Emerenciano Sena que concretó sueños para la clase postergada de un sistema capitalista que excluye y que con esta situacion de pandemia internacional profundiza su acción directa de exclusión y exterminio de los pobres”, expresa Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano,

“Asi es, no me sorprende ya que hace dias hemos demostrado muchas falsedades de difamadores seriales dedicados a perseguir y ensuciar a los pobres. No es extraño después de un banderazo trucho de macristas los mismos que entre otras cuestiones nos borraron 4 años de seguido un mural todos los 24 de marzo, ubicado en la autovia de la avenida Sarmiento, que hacia alusion a la última dictadura militar y la complicidad de los Macri. Nada es extraño , en esta provincia ,somos pocos y nos conocemos mucho, lo suficiente para saber de donde se operan las cosas”, afirma la dirigente social.

“La mano negra del poder que se esconde en el anonimato y las redes punteriles conformadas un 70 por ciento de trolls, siempre está, atenta a cada acción de lo que ellos consideran sus enemigos, y nosotros estamos en esa lista negra. Antes la mano de obra barata la conformaba la Triple A o grupos parapoliciales que actuaron fuera de la ley asesinando y torturando personas, mientras los medios decian que se combatia la guerrilla armada, la subversión marxista, legitimando en sus lineas la dictadura y sus pasos previos. Hoy esos sectores estan intactos con nuevas metodologias, pero los titulos de los medios (algunos no todos) siguen siendo muy parecidos usando lenguaje policial y actitud genocida. Arsenal, barrio Emerenciano Sena, etc etc , suena a esa época , y es una demostracion más de que las escuchas telefonicas ilegales y las acciones que el macrismo utilizó en su gobierno no son nuevas y lo peor que aún investigadas siguen funcionando”.

Más adelante, señala que hay portales de Chaco y otros más que “nunca nos respetaron como organizacion utilizaron siempre el ninguneo y la vanalidad poniendo lo privado personal por sobre lo público en la vida de Emerenciano, sin ser exagerada creo que es la persona mas atacada reiteradamente por los medios y a la vez es la que logrò lo que nadie logro concretar proyectos para el pueblo, sin dejar de plantear su pensamiento”.



“Es verdad no me soprende el ataque, asi debe ser, no somos sus amigos ni nos parecemos en nada a nuestros enemigos, no somos el concejal Dino Ortiz macrista que llama a movilizarse en contra del gobierno ,que nos borro el mural con una patota radical, que cruzó el puente Chaco Corrientes de manera irresponsable ( dicen que fue el pero los medios y el poder judicial lo cubren) ,para satisfacer sus placeres personales ,tampoco somos los dipu truchos que usan la situación de pandemia para atacar a quien sea , sin importar los costos, no, no somos esas personas”, sentencia Acuña.



“Quizás no seamos perfectos y tendremos nuestra diferencia con muchos por pensar diferente, pero nadie puede negar que lo que se hizo fue trabajando fuertemente, y organizando al pueblo”, sostiene la dirigente de la agrupación femenina del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano.

“Lo que sí es seguro que hagan lo que hagan o digan lo que digan Dios ve todo, a no olvidar y sobre todo a entender que no se puede evitar la felicidad de un pueblo, y mucho menos la primavera”, subraya la referente de Mujeres al Frente.



Gracias a todos los que expresaron su solidaridad con el Barrio Emerenciano gracias , alli viven mucha gente honesta, trabajadora , que esté siendo estigmatizada”, remarca.



“A no dar bolilla a los chusmas que no llegan a ser periodistas sino un grupo de buscas, mercenarios del poder de turno y a ser felices como siempre, nuestro barrio esta sano y eso molesta. Que Dios se apiade de ellos”, asevera.