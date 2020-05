ATECh rechaza evaluaciones y calificaciones en tiempos del aislamiento social

ATECh insiste en la necesidad de la derogación de numerosas resoluciones ministeriales de la cartera educativa, entre ellas la Resolución 701/20 por la que se establece un sistema de evaluación en el contexto de aislamiento, con las clases virtuales. Sostiene que esta modalidad está “en clara contradicción a la política planteada por el propio ministro de Educación de la Nación, quien aseveró que hoy no es tiempo de evaluación, lo que se resolverá cuando se vuelva físicamente a las aulas”. Además, el sindicato pidió “la derogación de la Resolución ampliatoria de la 701/20, la 788/20que dictara el Ministerio el día posterior a la reunión con el Gobernador -04 de mayo de 2020-, sin contemplar nunca aspectos que con claridad ha fundamentado la ATEChH, como por ejemplo el uso de una herramienta relativamente nueva para el conjunto de los integrantes de la comunidad educativa”

Remarca la expresa referencia a la evaluación que implique calificar y promocionar a los alumnos. ATECh asegura que “recepcionó oportunamente gran cantidad de reclamos de docentes de distintos niveles, de padres, que inducidos en forma errónea a nuestro entender por las desacertadas resoluciones de las cuales hemos requerido sean derogadas, pedían notas para sus alumnos, o sus hijos, especialmente para quienes habían finalizado los estudios de Nivel Secundario en 2.019, tal lo planteara la entidad en la Mesa Técnica de la semana anterior. Reclamo del que no estuvieron ausentes los papás de alumnos integrados en distintos niveles del sistema educativo”. Al respecto, asevera ATECh que “en modo alguno ha considerado la posibilidad de que los alumnos se vieran imposibilitados de acceder a estudios terciarios y/o universitarios, sino que eso debe definirse en el Consejo Federal de Educación, con acuerdos de los Ministerios de las distintas jurisdicciones y las universidades como con los IES, no responsabilizando de tal situación a los docentes”.

“El viernes 15 del corriente, así anunciado por el Ministerio de Educación de la Nación,se definirá en el Consejo Federal de Educación, la adhesión a la clara postura del Ministerio nacional respecto a que no habrá notas, (calificación), hasta que docentes y alumnos no estén en la escuela, ratificando en un todo que la escuela y los docentes son irremplazables”, afirma ATECh. Para luego expresar que aguarda que “el Chaco no actúe como una isla, advirtiendo que la movilidad misma de los alumnos entre las distintas jurisdicciones, obliga a las autoridades a unificar criterios en el marco del Consejo Federal”.

Así es que ATECh ratifica la necesaria derogación de las resoluciones de evaluación de la cartera educativa chaqueña, Nº 701 y 788/20.