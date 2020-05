"El Ejecutivo no garantiza el cumplimiento de las medidas de bioseguridad", asevera UPCP

El secretario general de la Unión Personal Civil de la Provincia, José Niz, destaca la labor de los trabajadores de la UCCEM y de las unidades de traslado en el interior pese a que el Ejecutivo no garantiza el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Reclama el ceses de las persecuciones, a la par que denuncia malas condiciones laborales.

El secretario general de la Unión Personal Civil de la Provincia, señaló que “a dos meses de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia COVID 19, la Unidad Central de Coordinación de Emergencias Médicas (UCCEM) ex 107 carece de los equipamientos y móviles en cantidad necesaria para atender las urgencias y emergencias, lo que arroja como resultado temido el incremento de los contagios en nuestra provincia”..

“Si bien se publicitan simulacros de atención de casos de COVID 19 y se crearon por Decreto 472/2.020 las Unidades de Seguridad Hospitalaria -Policía Sanitaria Metropolitana, Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata y Castelli, cuya dependencia funcional corresponde al Ministerio de Seguridad Pública, a la fecha nada ha cambiado”, planteó el dirigente sindical.

“Las 270 ambulancias prometidas por el Gobernador, no existen”, dijo Niz.

“Continúa la faltante de equipos de protección personal por que no se realiza la provisión permanente y planificada, a pesar de las licitaciones realizadas y los envíos del Ministerio de Salud Pública de la Nación, nuestros trabajadores dependen para la protección en la atención de pacientes, de la solidaridad de las instituciones o de donaciones de asociaciones o entidades”, expuso el secretario general de UPCP.

“No se tienen en cuenta para proteger al recurso humano que presta servicios críticos y esenciales, los protocolos de la Nación que advierten sobre las precauciones que se deben implementar ante los casos asintomáticos de COVID 19”, apuntó.

Indicó también el dirigente sindical, que “en el interior la situación es aún más crítica en cuanto al funcionamiento de estas unidades de seguridad hospitalaria, que nominalmente existen, pero en la práctica las condiciones laborales son totalmente deficitarias. Se suma a ello, la persecución laboral, las denuncias infundadas, en algunos casos detenciones de trabajadores, por denunciar la grave situación que atraviesan los establecimientos sanitarios”.

“El Gobernador refiere que los trabajadores de salud son héroes, pero no se los trata como tales, y en realidad son víctimas de un sistema sanitario desmantelado que a la fecha no tiene los hospitales modulados en funcionamiento, no tiene las ambulancias, carece de equipamiento de protección personal, y se los expone constantemente al riesgo de contraer esta enfermedad que los puede llevar a la muerte”, expuso.

Presentaciones realizadas

“UPCP ha realizado innumerables presentaciones formales al Gobernador de la Provincia, a la ministra de Salud, al presidente de la Cámara de Diputados, a la comisión de Salud, se ha creado por Decreto 485/2.020 la Comisión Laboral de Emergencia Sanitaria, pero hasta ahora el pueblo del Chaco no conoce los informes de las inspecciones realizadas, difundiéndose publicidad oficial que constantemente es desmentida por la realidad”, apuntó Niz.

En tal sentido, manifestó el secretario general de UPCP, que “la policía sanitaria como herramienta para enfrentar la pandemia de COVID 19, es inaplicable en una provincia donde ni siquiera la UCCEM tiene edificio propio y ya fue trasladado en dos oportunidades con nefastas consecuencias para su funcionamiento, sumado a que el Gobernador instrumenta el desdoblamiento de la dependencia jerárquica y funcional de la dependencia, afectando la operatividad del servicio por que se superponen las órdenes directas. Agrava la situación la falta de equipamiento, de elementos modernos de desinfección equipos de protección en cantidad suficiente, para estar a la altura de la realidad del área metropolitana que se encuentra incluida por el Ministerio de Salud Pública de la Nación entre las ciudades con trasmisión local o por conglomerado”, reafirmó.