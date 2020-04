ATECh pide la derogación de la Resolución 701 de evaluación en pleno aislamiento social

“Contrariamente a lo afirmado de manera pública por la máxima autoridad educativa del País, el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta en el portal de noticias "lacapital.com.ar", el Ministerio provincial del área ha dictado con fecha 16 del corriente, la flamante Resolución N° 701/2020 por la que se deja sin efecto la Resolución 6.477/19 y se aprueba por esta última el "Plan de Acompañamiento y Regularización de las Trayectorias Escolares" con su Anexo I, donde determina para los distintos niveles de manera específica con fechas precisas, las evaluaciones de las clases virtuales, en el marco del aislamiento obligatorio”, expone ATECh en un documento.

Luego señala que “además de sorprender en los últimos considerandos que preceden a la ‘Resolución’ cuando se afirma por parte de la titular de la cartera que....’asimismo, el Régimen Académico vigente necesita un debate profundo, amplio y pluralista con los diferentes actores institucionales, de manera democrática y colectiva para los niveles del sistema educativo’...para acto seguido resolver inmediatamente de manera unilateral...”.

Angustia y desesperación en padres y alumnos de los últimos años del sistema educativo

Remarca ATECh que han dejado sentado desde esta entidad sindical que “es potestad del Estado definir cuándo y cómo, una vez que se vuelva a las aulas, se resolverá el tema en cuestión, para lo que aún falta, indicó el propio ministro de Educación nacional, llevando tranquilidad a toda la comunidad educativa. del País (incluida la del Chaco...)”.

Lo que dijo el ministro de Educacion nacional, Nicolás Trotta sobre las evaluaciones

“Lo primero que señaló es que ‘El desafío que se nos presenta es priorizar el cuidado de la salud. A partir de ello fue la decisión de suspender la concurrencia física a las aulas...En esta etapa lo primero que tenemos que reconocer es el enorme compromiso de las maestras y maestros. También de los estudiantes y de las familias, remarcando que la escuela es irremplazable", remarca el sindicato docente.

Explica ATECh que poco después señaló que “...el momento de evaluar va a ser cuando volvamos a la escuela. Y no necesariamente lo que se hizo todas estas semanas o en estos meses que no se puede ir a clases’...”

Asimismo señala que Trotta expresó que “’no sirve la instancia de sobrecargar a los estudiantes o las familias, ni tampoco sobreexigir a los docentes por parte de las instituciones en este momento. Y mucho menos es un momento para evaluar. Es un momento en el que todo estamos aprendiendo cómo se aprende a la distancia, cómo se enseña a la distancia. Me parece que la prioridad es el cuidado de la salud, de acompañar a los más pequeños en este tiempo único de una pandemia, con esta cuarentena forzada y con la imposibilidad de ir a la escuela. Que implica también una ruptura muy brusca de las conductas y rutinas de los chicos. Eso también tiene un costo social y en sus propias vidas. No hay que sumar ese tipo de instancias de evaluación hoy desde los hogares. Me parece que lo que tenemos que tratar es de ver cómo logramos este esquema de acompañamiento. Pensando que después, cuando volvamos a las aulas físicamente, cómo logramos tener esa continuidad educativa. Creo que ahí también aparece el rol de cada maestro y maestra: cómo trabaja la heterogeneidad de realidades en las aulas. Heterogeneidades que se van a multiplicar a partir de lo que ha sido vivir este proceso de educación forzada a distancia...’”.

Detalla que “el ministro de Educación continuó indicando ...’para mí no es momento de evaluar. Mucho más a la distancia, desde los hogares. No tiene razón de ser porque los padres no son docentes. Cualquiera que piense que el padre tiene que cumplir ese rol está equivocado. Es otra instancia en la que estamos’...”

“Y para despejar toda duda al respecto, ante el interrogante de la periodista de si hay posibilidades de implementar un esquema como el de Italia, que determinó la promoción automática de sus alumnos si no se retoman las clases presenciales... el ministro Nicolás Trotta respondió: ‘Todavía falta mucho para saber en qué momento podemos volver. ...lo que hay que tener es una mirada clara de la realidad que transita nuestro sistema educativo, de los enormes desafíos que no solo va tener la escuela sino la sociedad en un momento tan complejo para todos. Y nosotros tenemos que garantizar las trayectorias educativas. La escuela no es este 2.020, la escuela son 14 años de educación obligatoria. Es ahí donde vamos a tener que intensificar y reorganizar los saberes en cada una de estas instancias, pensando en el futuro", expone ATECh.

“’Y como para que no queden dudas respecto de que no es momento de evaluaciones, sino del cuidado de la salud en el marco del aislamiento obligatorio, el ministro Nicolás Trotta se dirigió a los alumnos que terminan quinto año, el último de la escuela secundaria, para llevarles tranquilidad, indicando que ‘lo que vamos a tener que garantizar es algún módulo que permita el cierre de la educación obligatoria, y que los proyecte a la educación superior universitaria o no universitaria. Pero eso lo terminaremos de delinear al momento que puedan volver a las aulas’”, explica el sindicato que encabeza Rosa Petrovich.

ATECh ratifica reclamo de urgente convocatoria a la Comisión de Politica Salarial

ATECh ratifica el requerimiento de este sindicato y de manera conjunta con todo el Frente Gremial, al Poder Ejecutivo para “que convoque con carácter de urgente a reunión de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Por la liquidación y el pago inmediato de la cláusula gatillo adeudada como para avanzar en la discusión por la recomposición salarial; por el proporcional no pagado; por el reclamo de no avance con la transformación a espaldas de todos los sectores involucrados del Nivel Superior; por la inclusión de docentes sin cargo en el IFE; entre tantos otros reclamos-; como para el tratamiento de todas las resoluciones que deben discutirse y debatirse”.