Zdero: "Nuestras propuestas son pensadas y planificadas para Resistencia"

En tiempos de campaña electoral, los hechos son vertiginosos. Más aún para quiénes son los protagonistas. El candidato a intendente de Resistencia por el frente Chaco Somos Todos, Leandro Zdero, hizo un espacio en su cargada agenda y conversó con Chaco On Line. La charla cubrió una gama variada de temas, que durante los últimos días se han convertido en inevitables. Todos temas que suben la temperatura de esta primavera de la capital chaqueña.

En su despacho de calle Posadas, el postulante al Ejecutivo Municipal por el frente Chaco Somos Todos nos recibió en una jornada cargada de actividades. En el inicio de la conversación, surgió la inquietud por los números de encuestas que circulan en los correos de los medios de comunicación. Nuestra mirada apuntó a conocer la idea de Zdero acerca de la planificación de ciudad. Por supuesto que esto, nos llevó a adentrarnos en sus propuestas.

Chaco On Line:¿ Qué tiene pensado para Resistencia?

Leandro Zdero: Nuestras propuestas son pensadas y planificadas para la ciudad de Resistencia que debe primar en el marco del respeto y en ese sentido planteamos ejes fundamentales de una ciudad en la que tengamos claro donde tengamos que estar, yo me voy a poner del lado del laburante del que pone el lomo todos los días de aquel que pone su negocio y que quiere trabajar todos los días de aquel que lleva a su hijo a la escuela, y de aquel que hace trámites todos los días. De aquel que tiene la libertad y que debe tener la libertad de circular.

COL:- Un tema que provoca adhesiones de un sector y que es mirado con cierto recelo por otro es de los cortes de calles ¿Cómo hará para terminar con los cortes?

LZ:- Resistencia no puede ni debe tener la postal cotidiana que tenemos todos los días de tener una ciudad sitiada, nos tenemos que poner del lado del que se rompe el lomo todos los días , por eso digo hay que trabajar para que esta ciudad no tenga piquetes y para que esté ordenada en base al tránsito, por el transporte, es decir abordar la movilidad urbana entendiendo de tener un transporte más eficiente lograr también mayor estacionamiento ordenar el tránsito y la suspensión de tracción a sangre.

COL:- ¿Cómo tiene previsto actuar?

LZ:- He sido coherente a lo largo de mi carrera política y lo seguiré siendo y creo que acá no hay voluntad, por ejemplo la ciudad hace una semana estuvo sitiada y no vi a los medios y a los organismos para controlar si se ha cumplido con el protocolo de actuación y ninguno lo ha hecho de los que demandan y de los que reciben. Nunca hay claridad, ni los periodistas y ni los legisladores, sabemos que se tapa, nadie dice cuál es la demanda de un sector porque después termina siendo un acuerdo entre el que demanda y el demandado. Y no solamente hay que saber dialogar sino hay que saber escuchar y se pueden dar soluciones en la medida en que las instituciones puedan darlo.

El protocolo de actuación está bien pero lo que no hay que hacer es sacarse el lazo, acá lo que hacen todos es sacarse el lazo diciendo es jurisdicción provincial cada uno debe hacer lo que debe hacer.

Los cortes de ruta me parecen una barbaridad, Me parece que acá nos conocemos todos sabemos quién está detrás de las protestas lo que pasa es que hacemos oído sordo a esas cuestiones. En este sentido por ejemplo por qué mi protesta le va a sacar la protesta al otro y yo siento que hay candidatos oportunistas.

COL:- ¿Qué planificación tendría una eventual gestión suya?

LZ:- En materia de crecimiento y planificación queremos una ciudad planificada para que cada obra que se haga tenga un plan hídrico, algo que siempre digo, un metro de pavimento y metro de agua porque voy a ser seguramente un intendente que va a duplicar las cuadras de pavimento si son cuatro años de gestión con desagües, porque el pavimento deber ser sinónimo de progreso y no de retroceso. Otras de las cuestiones es que apelo y quiero una ciudad más limpia.

COL:- Un problema latente es el corte de servicios de los colectivos por los paros de la UTA. ¿El Estado Municipal puede garantizar el servicio de colectivos?

LZ:- He tenido una posición de que le vaya bien al intendente que sea, más allá del signo político que tenga, tiene que ver con un proyecto que presenté en la Legislatura que hicimos con diferentes sectores políticos de concejales y diputados para tener un ente regulador del transporte urbano donde convivan las líneas urbanas e interurbanas . En ese sentido, creo que vamos siendo el último área metropolitana que no aborda el sistema del transporte realmente como un sistema como lo que debe ser el sistema de transporte público del área metropolitana, porque en Resistencia, Barranqueras y Vilelas y Fontana se comporta como una sola ciudad en territorio, entonces esto debe abordarse para que las emergencias del transporte no sea para beneficiar, para poner un parche y beneficiar al sector empresario tiene que alguna manera ponerse del lado de la gente.

COL:-Se llegó a dejar sin servicio de colectivo por tres días a toda la ciudad.

LZ: - Se hizo mal, porque nosotros recibimos a cambio de lo que se cedió del transporte de energía por mil millones de pesos, recibimos dos millones de pesos más entonces hay plata para solucionar el tema del transporte pero alguna vez la solución del transporte tiene que ser en beneficio de la gente, yo quiero que al empresario le vaya bien pero alguna vez le tiene que ir bien a la gente para que tengamos mejores servicios de transporte más eficiente y con mayor frecuencia.

Si tenemos un ente regulador del transporte donde compitan las modalidades urbanas e interurbanas podremos abordar de manera seria e inteligente el tema del transporte, porque hoy además de recibir el 15 por ciento de coparticipación que se ha reclamado y que se devolvió a todas las provincias, además recibimos por ese Pacto Fiscal que firmó el gobernador recibimos mil millones más de lo que recibíamos en concepto de transporte o sea que alcanza para eso y otras cosas más.

COL:- En el caso de que sea electo, deberá mantener una relación constante con el Ejecutivo Provincial, que será comandado por Jorge Capitanich. ¿ Cómo sería esa relación?

LZ:- Yo soy amigo de que le vaya bien a los resistencianos y chaqueños, yo no estoy de lado de ponerle parches a los arreglos que se hacen, siempre para tapar una situación de lo que va a suceder, es que vuelva a salir ese parche y volver a emparchar entonces las decisiones tienen que ser de fondo y me van a encontrar con el elegido gobernador como intendente trabajando juntos en materia del transporte porque no pueden ser que convivan dos líneas administradas en un mismo territorio por jurisdicciones diferentes, es una cuestión de lógica en el abordaje sistemático de cómo se mueve una ciudad en un área metropolitana, en Resistencia viven con domicilio y duermen miles de personas pero la disfrutan, se mueven más del doble todos los días, porque aparte de la gente que viene a estudiar y hacer vida comercial, esto se comporta que supera la escala intermedia durante el día, entonces necesitamos hacer un abordaje serio”.

COL:- ¿Cuáles son las obras que considera prioritarias para una eventual gestión?

LZ: Voy a respetar el soporte físico de la ciudad, es decir que esta ciudad no puede seguir creciendo, tapando su territorio, en cinco años se taparon más de 150 las lagunas en la ciudad, voy a recuperar las pocas más de 20 que nos quedan para que sean reservorios naturales en el área de influencia que tengan, respetando las cuencas para que puedan ser reservorios, puedan colectar el agua, pero además transformarlos en lugares de esparcimientos en lugares que embellezcan la ciudad.

Por otro lado, cada obra que la vamos a hacer va a ser planificada teniendo en cuenta las cuencas de la ciudad, porque acá hay desagües que son obsoletos, que hay que ampliarlos, mantenerlos y otros nuevos que hay que hacer y por eso digo que vamos a avanzar con obras importantes, yo me reuní con el intendente (Capitanich) y sé que está pensado terminar la avenida 9 de Julio hasta la calle España y yo lo voy a garantizar y lo voy a hacer porque es un conector importante, es un grado de conectividad que nos da el área metropolitana, importante pero hay que avanzar también en la avenida Edison y hay que arreglar y remodelar la avenida Soberanía Nacional que eso es muy peligroso para la gente que se traslada pero además si arreglamos ese parque lineal ampliamos o limpiamos el colector, canal de la Soberanía, también vamos a poder avanzar también sobre la avenida Soberanía Nacional .

Seguramente lo vamos a hablar o conversar con el gobernador electo, la remodelación para que funcione perfectamente y no afecte el tránsito porque muchas veces la gente no sabe cómo se circula en la avenida de Soberanía Nacional.

Por otro lado, hay que hacer la limpieza del canal de Soberanía Nacional y la ampliación porque se colma cada vez que llueve, porque toda la zona sur escurre desde la vía hacia la Soberanía, y recuperar ese entorno que tiene un parque lineal que pueda conectar lo que está detrás de Soberanía, los barrios y no sean esos ‘los que vivían detrás de la vía o los que vivían detrás del canal’ para que cambiemos ese concepto para que sean parte de la ciudad, también pudiendo conectar con arterias pavimentadas que puedan ir del otro lado de la ciudad. Integrarlos a través de un pulmón verde, la ciudad debe tener pulmón verde para poder crecer, toda ciudad que planifique un barrio tiene que tener la posibilidad de tener espacios pensados para la recreación, educación, salud para que pueda crecer sustentablemente , es decir preveer esos espacios y de esa manera lo vamos a hacer en la ciudad,

COL: Uno de los proyectos que ya había esbozado en su anterior candidatura es la del metrobús. Propuesta que en algún momento también la mencionó el intendente Capitanich ¿Cómo sería? ¿Dónde?

LZ: Auguro que al mismo intendente actual le parezca interesante la propuesta. Yo estoy trabajando con técnicos que me están ayudando con diferentes alternativas, algunos creen que debe ser sobre avenida 9 de Julio para que sea esa espina dorsal que une Barranqueras, Vilelas, Resistencia con Fontana y hacer mucho más eficientes con carriles únicos para que el sistema de transporte pueda respetar las frecuencias y pueda circular más fácil y no tener problemas en los estacionamientos y de esa manera otros creen que se puede utilizar el cantero central de lo que sería avenida Alvear y Castelli y la refuncionalización de Castelli en carriles únicos estos pueden ser una alternativa. Lo que tenemos que encontrar es la solución para que puedan pivotear otras líneas que se muevan zona norte y sur para la posibilidad de hacer un sistema más eficiente, esto no es copiar lo que se hizo en Buenos Aires no es copiar lo que se hace en otro lugar, es poder tomar la idea y adaptarlo al territorio a la circunstancia y al funcionamiento abierto que tenemos en La ciudad de Resistencia, esto se lo ha llevado Neuquén y ha tenido éxito y a la Matanza con una característica diferente y ha tenido éxito, esto se ha hecho en Parque Patricios que es completamente diferente a lo que es el metrobús en la ciudad del microcentro de Buenos Aires o sea hay que adaptar estas situaciones al contexto que tenemos y creo que puede ser una realidad.

COL: Una polémica mediática se produjo con el proyecto del corredor vial de avenida Soberanía Nacional. Es más, el candidato del oficialismo, Arévalo durante la presentación de su plataforma aseguró que le copió esa propuesta. ¿Es así?

LZ: Yo no voy a entrar en polémicas vanas porque esta propuesta ya la hice en el 2.015 y la sigo sostenimiento, lo mismo planteé la recuperación de las lagunas con la posibilidad de una costanera sobre el Río Negro y la planteé en el 2.015.

Las propuestas que venimos haciendo son certificadas y construidas con los vecinos, no son ocurrencias mías y esto lo venimos sosteniendo en cada barrio, cuando nos reunimos con los vecinos surgen las ideas y así trabajamos en este grupo que se llamó ideas, con una plataforma mucho antes de lo que han planteado los candidatos, no soy oportunista y trabajo en propuestas que le hagan bien a los resistencianos que se queden tranquilos los candidatos adversarios míos que cuando yo sea intendente muchas de sus propuestas, yo se las voy a aplicar porque creo que son viables .

Zdero se mostró abierto a escuchar a otros sectores, a dialogar, a atender reclamos. Puso sus principales propuestas sobre la mesa. Expuso ideas, planificación. Intenta convencer. Le queda pocos días para lograr más adhesiones. Esta será su segunda postulación a la Intendencia de una de las ciudades más pobres de la Argentina. Asegura que está en condiciones de incorporarla al mundo de las ciudades inteligentes.

Mónica Carolina Báez Vargas