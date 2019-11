García Plichta destaca la participación para mejorar ciudad

En los momentos finales de la campaña electoral para las elecciones en el municipio de Resistencia, el postulante al Concejo Municipal de Resistencia por el Frente Integrador, Atilio García Plichta muestra preocupación por aspectos relacionados con la salud en la capital chaqueña.

Claro, García Plichta es médico hematólogo, que desarrolla su especialidad en el Banco de Sangre de Saavedra 269. Así es que asegura que le provoca inquietud la prevención de los accidentes en la vía pública y para ello considera que es importante la educación vial y la seguridad vial.

En conversación con Chaco On Line, García Plichta remarca las consecuencias que dejan los accidentes viales en las familias de esta capital provincial. “Tenemos tantos muertos como si fuera una guerra, o sea lo que va de enero a julio de este año Resistencia ya tiene más de 16 muertos, eso es algo tremendo para muchas familias. También hay que entender que dentro de esas muertes producidas también hay daños severos en la salud, el 50 por ciento de los pacientes con politrauma tienen lesiones severas o sea discapacidades, y hay familias que tienen que dejar de hacer sus tareas para hacerse cargo de sus afectos”, expone.

Ante esta problemática, el aspirante al deliberante de la ciudad por parte del Frente Integrador le otorga un factor preponderante a la formación por parte de los distintos estamentos del Estado. “La prevención dentro de los accidentes de tránsito es a través de la educación, integrar la provincia, la Municipalidad y los diferentes organismos como ser las ONGs y las universidades, ya que todos estamos involucrados en esto”, dice el candidato del Frente Integrador.

Además, otorga relevancia a la participación ciudadana. “El arquitecto Carlos Alabe fundó Padres de la Ruta algo muy importante, que solamente controlando la alcoholemia logró reducir los accidentes de tránsito en conductores alcoholizados”, ejemplifica. A esto, apunta: “cuando se involucra la sociedad hay mejoría en esto y no en los hospitales, esto se logra con prevención".

En relación al mejoramiento vial y de transporte, García Plichta indica que a través de sus propuestas apuntan a mejorar la atención de las personas que utilizan el transporte público. “Tenemos un proyecto que consiste en que todo el transporte público dependa de la Municipalidad y los colectivos sigan siendo de la actividad privada pero el Estado es quien va a contratar el colectivo”, expone el postulante al Concejo Municipal. Al respecto, grafica: “Siempre le queda lejos al resistenciano, a veces le queda de entre 7 u 8 cuadras para tomar el colectivo, hay que redistribuir siempre, parece que hay dos Resistencia, la del centro y la de los barrios hay que integrar todo”.

Menciona también el manejo de los residuos urbanos. ”Tenemos proyectado instalar una planta de reciclado urbano, hay que tener en cuenta que María Sara que está desbordada y tiene como 20 metros, destruyendo toda la ecología alrededor, así estamos matando el planeta”, alerta el médico que intenta llegar al deliberante resistenciano.

García Plichta comenta también que junto al equipo de campaña del Frente Integrador se han contactado con el Colegio de Veterinarios. “Nos pasaron información e intercambiamos datos respecto a la zoonosis y al manejo de esto a nivel municipal”, precisa.

Otro aspecto al que se refiere García Plichta, es de la consulta popular que está previsto se realice junto a la elección municipal. “Hay que entender que detrás de ese transporte de tracción a sangre hay una familia y por eso hay que estudiar el tema. Yo le digo a esas personas, a ver cómo se puede acceder a un barrio del norte o sur de Resistencia, de ese tipo de suelo con una moto o con un auto, porque son suelos que no tienen un tránsito adecuado para estas familias que van a tener un vehículo que deberán mantenerlo y agregarle combustible, cuando no tienen para poder comer estas familias”, reflexiona.

Al hablar de la temática de la consulta popular, considera que debe haber un abordaje integral. “Todos queremos que sea respetado todo ser viviente de eso no me quedan dudas, yo voto a favor de eso pero hay que entender que no debemos abandonar a la familia. En la ordenanza municipal no contempla a la familia, dice que le van a sacar los carros y le van a dar vehículos a combustión pero no dice qué le van a dar a la familia y contra eso no estoy de acuerdo. No hay que olvidar que le van a sacar 1 por ciento más a cada contribuyente en forma solidaria, eso va a ser 30 millones de pesos más que va a tener que pagar los contribuyentes por mes, nos tienen que informar hacia dónde va a ir a parar esa suma de dinero”, plantea el dirigente del Frente Integrador.