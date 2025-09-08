Inicia capacitación a directores de instituciones sobre carga de datos del censo docente

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Dirección General de Planeamiento y Evaluación Educativa, inicia la capacitación a equipos directivos de instituciones de todos los niveles y modalidades de las regionales educativas 10 A y 10 B -con sede en Resistencia-, para cumplimentar el Relevamiento Anual de Docentes y No Docentes (RENPE), así como la explicación sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión de Educación (SGE) - Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE), con el propósito de concentrar los datos nominales de estudiantes para posibilitar la gestión académica y administrativa de los establecimientos. Esta capacitación se llevará a cabo en toda la provincia.

La subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, acompaña el inicio de esta formación de la que participan directores de instituciones educativas de Resistencia, que se desarrolla en el salón de actos de la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 11 "Prof. Lino Torres" de la ciudad capital, y señala que “el RENPE permitirá obtener datos precisos de cuántos docentes hay, y el perfil que tiene cada uno”.

Acerca de esto, indica que con el RENPE (Censo Nacional Docente) “lo que se pretende es cuantificar y caracterizar a los docentes que están en actividad en este momento”. Además, señala que “es muy importante la aplicación del SINIDE, del SGE, que es un sistema que ya se aplica en casi todo el país". En este encuentro, los directores recibieron indicaciones precisas para la carga de datos en el sistema; destacando que es un paso previo "hasta llegar en poco tiempo al boletín digital”.

“Vamos a tener toda la posibilidad incluso de visualizar la trayectoria de cada alumno, van a surgir las alertas tempranas para tomar medidas en cuanto a los alumnos que tienen mucho ausentismo o que tienen bajas calificaciones; y los papás también van a poder ingresar para ver cuál es el desempeño de sus hijos en la escuela”, precisa la subsecretaria. En ese sentido, reafirma que “la escuela necesita los datos para planificar sus acciones dentro de la institución y, por supuesto, el Ministerio de Educación necesita esa información para la toma de decisiones”.

Por su lado, la directora general de Planeamiento y Evaluación Educativa, María Luisa Baranda, señala que estos encuentros de capacitación son muy importantes porque el sistema de información estadística "estaba fragmentado". "Ahora vamos a tener todo en un solo sistema, toda la trayectoria de los chicos, para poder tomar decisiones en el transcurso, tanto la escuela como el ministerio, en cuanto a la situación de cada uno de los alumnos, y generar alertas, ya sea a los padres, a los directores, de la inasistencia, del estado de situación de cómo van los chicos.; y los mismos padres van a tener una clave donde los tutores van a poder entrar y van a ver el movimiento de cómo están los chicos en las instituciones”, sostiene Baranda.